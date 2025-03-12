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12 марта, среда, 09:40

Дважды испечённые. Об изготовлении фарфоровых скульптур.

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Императорский фарфоровый завод и Мемориальный музей А.В. Суворова представили новую коллекцию скульптур из бисквитного фарфора. Серия «Солдаты России» продолжает проект «История в фарфоре».

Во все времена статуэтки были хорошим подарком. И даже российские императоры любили дарить фарфоровые скульптуры своим коллегам-правителям, чтобы закрепить дружбу, заодно показать искусность своих мастеров и, если это фигуры солдат, напомнить о славных победах и военной мощи государства.

В чём ценность бисквита, как он делается и почему не раскрашивается?

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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