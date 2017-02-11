Премьера оперы Рихарда Штрауса "Соломея" в Мариинском театре. "Схватка Д,Артаньяна и Миледи" - выставка Виктора Тихомирова. ТЮЗ имени Брянцева открывает новую сцену.

10 февраля, пятница, 14:01

Театральные премьеры, новинки музейных экспозиций и другие события культурной жизни Петербурга

Накануне на второй сцене Мариинского театра состоялась премьера одноактной оперы Рихарда Штрауса «Саломея». Впервые эта опера была поставлена в Мариинском театре в 1924 году. После длительного перерыва она дважды возвращалась в репертуар - в 1995 и 2000-м годах. На этот раз работу над спектаклем возглавил режиссер Марат Гацалов, для которого это первая работа в оперном жанре.

Премьерные показы оперы «Саломея» пройдут 10 и 28 февраля.

В Музее искусства Санкт-Петербурга 20-21веков на набережной канала Грибоедова открывается персональный проект художника, писателя и кинорежиссера Виктора Тихомирова. Русский лубок и примитивизм, элементы которого можно увидеть в работах художника, многие подвергают критике, однако сам автор дорожит этой особенностью своего творчества.

Виктор Тихомиров – Художник, писатель, режиссер:

"Я никогда не пренебрегал приемами примитивного и наивного искусства, потому что в нем содержится много истины. Потому что наивность - это ангельская черта и ее убивать в себе мне бы очень не хотелось. И многие профессионалы, убившие в себе эту черты наивного, становятся скучными и неинтересными."

Выставка объединила живописные и графические работы Виктора Тихомирова, в отдельном помещении будут представлены кинематографические работы мастера. Также в рамках экспозиции пройдет презентация его новой книги «Евгений Телегин».

Сегодня вечером в кинотеатре «Аврора» пройдет первый российский кинофестиваль о технических видах спорта «Сел и поехал». Создатель фестиваля и одноименного движения Павел Кобяк главной целью нового кинофорума считает появление уникальной площадки для общения тех, кто жить не может без путешествий.

Павел Кобяк – Путешественник, организатор Первого Российского кинофестиваля о технических видах спорта «Сел и поехал»:

"Много кинофестивалей, но хочется, чтобыэто было что-то новое и интересное, чтобы увлечь молодежь, и в целом для развития внутреннего туризма. Потому что у нас 80 заявок со всей страны от Магадана до Калининграда."

В рамках кинофестиваля будут показаны трейлеры фильмов-победителей в разных номинациях."

Экспозиция об истории города «Улица Времени» в Петропавловской крепости в 2017 году сменила прописку. Отныне она располагается в Нарышкином бастионе. Со сменой адреса изменилась и сама экспозиция – она стала более интерактивной и исторически более наполненной.

Мария Кочиева – Заведующая сектором отдела музейной педагогики ГМИ СПб, кандидат культурологии:

"Добавили новые тематические фрагменты, например, канцелярия от строений. Мы будем целенаправленно говорить о том, как строили город. Вообще, что это было такое построить город в начале 18 века, когда шла война. Наш город – дитя войны и было очень сложно всем."

Сколько лошадей работали на строительстве Петропавловской крепости? Что скрывалось за названием «пшено сарацинское»? Эти и многие другие документально подтвержденные факты истории родного города можно узнать на обновленной «Улице времени» в Петропавловской крепости.

23 февраля Театр Юного Зрителя имени Александра Брянцева отметит 95-летие. В преддверии большого события, ТЮЗ преподнес себе и всему городу подарок – открыл «новую сцену».

Адольф Шапиро – Художественный руководитель проектов ТЮЗа им.А.А.Брянцева:

"Это еще одна площадка для таких экспериментальных спектаклей, для работы над современной драматургией, для литературных вечеров, для самостоятельной работы актеров."

Открыть новое театральное пространство, которое получилось достаточно камерным, доверили режиссеру Дмитрию Волкострелову. Его постановки на малой сцене ТЮЗа были удостоены номинаций и наград «Золотой маски». Для авторского эксперимента на новой сцене была выбрана пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн».

Дмитрий Волкострелов – Режиссер спектакля:

"У нас есть некая смысловая конструкция, которую мы исследуем с актерами, язык, который мы исследуем."

Следующий премьерный спектакль на новой сцене ТЮЗа пройдет 14 февраля.

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

