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18 апреля, пятница, 08:35

Международный Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов

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Герои этого спектакля выступают в обнимку с подушками. Причём, это не только реквизит, а полноценные участники постановки, которые знают все о детских снах. Спектакль «Подушки» детского театра из Казахстана один из гостей Международного Брянцевского фестиваля детских театральных коллективов.

Брянцевский фестиваль в этом году проводится в 26 раз. Члены жюри отсмотрели около двухсот заявок и отобрали 12 самых ярких работ из разных городов.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

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