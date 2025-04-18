Международный Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов

18 апреля, пятница, 08:35

Герои этого спектакля выступают в обнимку с подушками. Причём, это не только реквизит, а полноценные участники постановки, которые знают все о детских снах. Спектакль «Подушки» детского театра из Казахстана один из гостей Международного Брянцевского фестиваля детских театральных коллективов.

Брянцевский фестиваль в этом году проводится в 26 раз. Члены жюри отсмотрели около двухсот заявок и отобрали 12 самых ярких работ из разных городов.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург