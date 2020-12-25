Петербургская филармония готовится отметить 100-летие

25 декабря, пятница, 10:53

Предстоящему юбилею посвящены все программы нынешнего сезона. И это не единственный подарок филармонистам.

Круглую дату в петербургской филармонии будут отмечать вплоть до 2022 года. Грядущему столетию здесь решили посвятить сразу два сезона. Юбилейные планы порадуют даже самых искушенных меломанов. Планируется, что в Северную столицу приедут великие дирижеры и исполнители.

Не смотря на то, что филармония появилась в Петербурге сто лет назад, история ее началась гораздо раньше. До революции здесь располагалось Дворянское собрание, в котором регулярно проводились концерты академической музыки, и существовал свой придворный оркестр. В этих залах выступали Лист, Берлиоз, Вагнер, Дворжак, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин, Сибелиус. А в 1913 году здесь давал два концерта Рихард Штраус, запись о которых сохранилась в книге.

Создание филармонии, по сути, стало спасением придворного оркестра, музыканты которого и стали основным костяком нового коллектива. Благодаря этому удалось сохранить школу исполнения академической музыки. И сегодня ее без преувеличения можно назвать одной из лучших в стране, во многом благодаря таланту художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного коллектива России Юрию Темирканову.

Сцена Филармонии завораживает своей особой энергетикой. Это знают и зрители, и артисты, которые многие годы выступают здесь. Лев Клычков пришел сюда сорок лет назад. Но до сих пор испытывает трепет, когда выходит на эту сцену. Ведь именно на ней стояли великие музыканты и композиторы и делали пометки в нотах, по которым музыканты играют до сих пор.

Филармонию делают не только музыканты, но и слушатели, считает Иосиф Генрихович Райскин. Выпускник Ленинградского электротехнического института, инженер-физик, военно-морской офицер сегодня один из лучших музыкальных критиков. Он называет себя филармоньяком – человеком, который любит это место больше всего в жизни. Впервые он оказался здесь после войны в 1947 году. Родители купили ему абонемент классической музыки, который и предопределил дальнейшее будущее. Сегодня филармония, как и в первые советские годы, переживает новый виток в своем развитии, считает Иосиф Генрихович. Меняется публика, ее предпочтения, но классическая музыка остаётся неизменной. И именно она – лучший воспитатель. Когда-то по этим залам ходил советский люд, из которого к 60-м выкристаллизовалась ленинградская интеллигенция. Возможно, лет через 50 здесь снова появится клуб филармонистов, мнение которых сможет повлиять даже на репертуар. Пока же активно идет процесс погружения зрителя в историю. И серия выставок, которые пройдут здесь к столетию в главных фойе, наглядное тому подтверждение.

К своему сотому дню рождения Филармония откроет многие свои архивы. В это время здесь можно будет увидеть тысячи программок и афиш, рецензий и фотографий. Это биографии всех исполнителей, которые выходили на сцену Большого зала в течение первых десятилетий работы филармонии. Среди них, кстати, не только музыканты, но и писатели, актеры, артисты балета и даже… циркачи!

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Ангелина Ввенденская. Первый канал. Петербург.