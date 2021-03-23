Петербург отметил день рождения великого композитора Римского-Корсакова масштабным общероссийским фестивалем

23 марта, вторник, 03:34

Звуки русской народной музыки и песен, в еще не проснувшимся от зимы Летнем саду. Именно так Петербург отмечал день рождения великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Русские народные песни - далеко не самая первая ассоциация, которая возникает при упоминании имени Римского-Корсакова. Но это один из основных лейтмотивов, который Николай Андреевич пронес через всю свою жизнь.

Лидия Адэр – старший научный сотрудник мемориального музея-квартиры Н.А.Римского-Корсакова, худ. руководитель общероссийского фестиваля "День Римского-Корсакова":

"Не все знают, но, вообще-то, он является автором сборника русских народных песен. С русской песней, с русской народной культурой связано очень много творческих страниц его жизни и не только "Снегурочка", но и другие оперные сюжеты, проникнуты русским духом и там есть прямые цитаты русских народных песен".

Народные гуляния в Летнем саду стали одним из десятков событий, которые прошли в разных городах нашей страны, в рамках общероссийского фестиваля "День Римского-Корсакова". Так, на Родине великого композитора в городе Тихвине, произведения своего земляка исполнил ансамбль ручных колокольчиков "Перезвоны". Концерт транслировался онлайн. А в день рождения Николая Андреевича в Тихвин приехала труппа Мариинского театра и привезла настоящий праздник - оперный фестиваль.

Валерий Гергиев - Художественный руководитель Мариинского театра, Народный артист РФ:

"Есть великолепный, потрясающий великий русский композитор и мы у него на родине. Этим все сказано.

Это гордость за свой край, за свой город, за свою страну и за малую родину тех, кто собственно сделал русскую музыкальную традицию одной из величайшей в мире".

Фестиваль "День Римского-Корсакова" родился два года назад вот здесь в мемориальной музее-квартире композитора и первоначально был исключительно городским Петербургским событием. А в этом году к нему присоединились: Москва, Клин, Кострома и Томск, Удмуртия и Башкортостан.

Нина Костенко – заведующая мемориальный музеем-квартирой Н.А. Римского –Корсакова:

"Мы стараемся напоминать о дне 18 марта и хотим, чтобы во всех концертных организациях, во всех театрах в этот день звучали произведения Н.А. Римского-Корсакова. И фестиваль должен сделать произведения Николая Андреевича, его имя знакомым каждому в нашей стране".

В самой мемориальном музее-квартире в рамках фестиваля прошло множество событий, в том числе вечер камерной вокальной лирики Римского-Корсакова, арии и сцены из опер исполнили заслуженные артисты России.

Галина Сидренко – заслуженная артистка России:

"Наверное, очень что-то родное, близкое, глубокое, что-то русское, протяжное и при этом очень экспрессивное - это все Николай Андреевич".



Александр Ямпольский – заслуженный артист России:

"Я не хочу вокалистам отдавать, как инструменталист, прерогативу величия этого композитора, именно в симфонической музыке, инструментальной. Более того, мне кажется, что он даже вокальные свои произведения и оперы писал симфоническим языком".

Финальной точкой фестиваля "День Римского-Корсакова" стал большой концерт Симфонического оркестра и хора Михайловского театра в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Александр Соловьев – главный дирижер Михайловского театра:

"Мне кажется, он очень многое сделал, чтобы русская музыка, именно народная музыка, после Глинки, после Мусоргского продолжала звучать в наших операх. Для меня он очень масштабнейший композитор, с точки зрения объема полотна своего".

Будем надеяться, что петербургская инициатива проведения в день рождения великого композитора фестиваля, посвященного его многогранному творчеству, получит постоянную поддержку на всероссийском уровне и станет традиционной.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.