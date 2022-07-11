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11 июля, понедельник, 11:14

Песни у костра, работа в команде и мечты о светлом будущем. В Ленинградской области организовали летние смены для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

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Мы в Ленинградской области. Это центр досуговых и учебных программ «Молодёжный» - загородный лагерь для детского отдыха. На днях здесь состоялось открытие тематических смен для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Специально для них здесь организовали творческие встречи с деятелями культуры, спортсменами, концерты, реконструкции и много других мероприятий.

Центр "Молодёжный" - это уютный уголок для детского отдыха на берегу Ладожского озера. Сюда на летние смены съезжаются ребята со всей Ленинградской области. Бывают смены творческие, военнопатриотические, а в этот раз смена спортивная и, можно сказать, особенная. Приехали сто ребят - мальчишки и девчонки. Каждый со своей непростой жизненной историей.

О детском отдыхе подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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