От игрушки до научного изобретения: как развить у ребенка конструкторские способности?

16 мая, понедельник, 14:50

Здорово, когда детская игрушка может быть не просто игрушкой, а настоящим научным изобретением. Возможность запрограммировать и научиться управлять своим роботом силой мысли или, к примеру, собрать реальное транспортное средство - очень интересное и полезное время препровождения для каждого ребенка. В Петербурге открылось пространство, где уже взрослые конструкторы делятся с начинающими своими изобретениями.

Фестиваль "Точка сборки" - ежегодное мероприятие, которое уже во второй раз проводится в Санкт-Петербурге. Команда энтузиастов – представителей университетов, школ и промышленных производств собрали под одной крышей свои достижения в области робототехники и конструирования. Главная задача - вдохновить детей на техническое творчество.

Возможность самому сконструировать электрический багги, а потом прокатиться на нем по трассе или собрать конструктор с помощью специально запрограммированного робота. Каждый стенд на площадке гарантирует, пришедшим туда детям и их родителям, полезное и интересное развлечение.

Свои проекты на "Точке сборки" представили студенческие лаборатории петербургских вузов ИТМО и ГУАП. Последним удалось вызвать у гостей фестиваля особый интерес. Чтобы управлять робо-платформой вам не понадобиться пульт, только сила мысли.

Робот управляется за счет нейросигналов из мозга и миосигналов от напряжения мышц. Одни осуществляют движение машинки вперед и назад, другие ее разворачивают.

По словам ребят из так называемого инженерного гаража ГУАП и лаборатории когнитивных исследований при университете, такие технологии вскоре они смогут применить даже на квадрокоптерах . Это позволит управлять полетом дрона с помощью силы мысли. И это далеко не все возможности данной разработки. В ГУАПЕ уже думают о том, как их изобретения смогут улучшить качество нашей жизни.

К примеру, к людям с нарушениями речи и слуха. Такие датчики, установленные на руках, в дальнейшем смогут переводить их жесты. В лаборатории уже активно работают над этим проектом.

Также на фестивале представили свою разработку инженеры от одного петербургских конструкторских бюро - подводный робот на пульте управления.

Собрать составляющие корпуса, разместить на нем фонарик и камеру из комплекта, и отправиться изучать подводный мир, теперь может каждый юный исследователь. Такая конструкция также имеет все шансы из познавательной игрушки стать полезным промышленным оборудованием. У разработчиков уже есть образцы, которые способны погружаться под воду до 50 метров в глубину.

Фестиваль в этом году имел успех. По словам организаторов, "Точка сборки 2023" соберет еще больше проектов и изобретений.

Абас Али-заде, Даниил Кушенеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.