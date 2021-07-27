Остров тайн и сокровищ! Уникальные находки в парке Монрепо

27 июля, вторник, 16:53

Людвигштайн, или остров Мёртвых, — это скалистый остров-некрополь семьи Николаи, основателей парка Монрепо в Выборге. Археологи впервые исследуют это место тайн и сокровищ. Уже есть уникальные находки и открытия, а впереди – полномасштабная реставрация старинного памятника.

Эрмитаж – это имя маленькому, но высокому острову двести тридцать лет назад дал его владелец немецкий поэт и писатель барон Людвиг Генрих фон Николаи. В парке он строил имение, которое потом назовут Монрепо, а вот высокую скалу посреди залива избрал для отшельничества и размышлений о вечном.

Наталья Лисица, Научный сотрудник историко-архитектурного и природного музея-заповедника "Парк Монрепо":

"У него были планы построить на этом острове замок средневековый, не просто замок, а замок-руину, мода тогда была такая парковая в 18 веке. Более того, он в этом замке-руине хотел сделать себе свой кабинет, чтобы никто и ничего не отвлекал его от творческого процесса. Но как и большинство планов Людвига, не все ему удалось воплотить. Не была воплощена и эта идея его".

Последние два десятка лет остров закрыт для посетителей. Легенды о духах и призраках в этом месте не кажутся такими уж вымышленными. Здесь похоронили самого Людвига Николаи. Остров переименовали в Людвигштайн, а затем постепенно он превратился в семейный некрополь аристократической семьи. В советские годы фамильные склепы разграбили и лишили исторического декора. До последнего времени думали, что все пропало безвозвратно, пока археологи не начали раскопки.

Александр Смирнов, Директор историко-архитектурного и природного музея-заповедника "Парк Монрепо":

"В ходе работ нами исследован весь комплекс захоронений. Он относится к двум периодам: первый – это 19 век, когда захоронения производились в кирпичных склепах. И это одна традиция. С начала 20 века захоронения продолжились, но уже появились новые материалы. Делались не склепы, а такие бетонные саркофаги, в которые опускались гробы и клались потом сверху надгробные камни".

Последние хозяева усадьбы законсервировали этот склеп, восстановили утраченный на то время кирпичный свод и завалили вход землей с большими камнями. Это единственный склеп, у которого сохранились металлические ворота.

Алиса Дьяконова, Ведущий архитектор-реставратор:

"Мы видим, что они сделаны из металлической полосы - крест на крест, которой на заклепках крепится металлический лист, в узлах интересные цветочки. И самое любопытное, что не смотря на то, что элемент сильно съеден коррозией, но все-равно просматриваются насечки, то есть это художественное оформление".

Это все теперь предстоит сохранить реставраторам. К началу следующего года должен быть готов проект восстановления исторических сооружений на скале. А пока в Монрепо завершающая стадия масштабной реставрации. Под кровлей, но пока без окон и дверей стоят эти две постройки – усадебный дом и библиотечный флигель. Здесь будет расположен музей. К отделке и восстановлению интерьеров рабочие приступят, как только строения дадут усадку.

Вадим Великанов, Руководитель контракта компании подрядчика:

"В октябре месяце будет год, как здания воссозданы. К этому времени мы ожидаем полную усадку, что даст нам возможность приступить к отделке. Очень не хочется эти работы потерять, потому что здесь есть у нас объекты реставрации - это и лепной декор, и обои, и живопись. Поэтому есть такая необходимость нам дождаться усадки".

Сейчас заканчивается строительство административного корпуса, газовой котельной и здания для хранения садового инвентаря. Кроме того, ведётся работа по созданию оранжереи, в ней будут выращивать субтропические растения. Не секрет, что зелёным насаждениям в парке уделяется особое внимание. Этим летом растениям пришлось тяжело. Лучше всех в условиях жары проявили себя розы, цветущие в долине Розенталь. Она стала неузнаваемой. Многие помнят это место заросшим камышом.

Ольга Долгих, Производитель работ по благоустройству компании подрядчика:

"Все жители его воспринимали как тот участок леса, в который можно прийти погулять, одеть резиновые сапоги и пойти дышать природой. Поэтому когда стали приводить парк в тот вид, который создавал Николаи, который должен был иметь обзорные площадки и какие-то перспективы, то жители напряглись и стали возмущенно все воспринимать. Но со временем, когда увидели, что отсюда такой обзор, здесь видно открытку, то начинают преобладать положительные отзывы о парке".

Работы по реставрации парка должны быть закончены до конца этого года. И следующим летом парк предстанет таким, каким он был в девятнадцатом веке. Кроме острова Людвигштйн, реставрация Капеллы и некрополя должна начаться в следующем году.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.