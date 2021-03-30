Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской Филармонии отмечает 90-летие

30 марта, вторник, 08:12

В этом году 90 лет отмечает академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Это не просто один из старейших музыкальных коллективов нашего города, это оркестр, чья судьба очень тесно переплетается с жизнью Cеверной столицы.

Академический симфонический оркестр филармонии, или как иногда сокращают его название оркестр АСО – был создан в 1931 году и первоначально это был инструментальный ансамбль Ленинградского комитета радиовещания. До Великой Отечественной Войны – всю музыку, которую ленинградцы слышали из своих радиоприемников по местному вещанию, вживую играл именно этот коллектив. С началом войны, в Петербург пришла блокада.

Ирина Родионова – куратор Digital-проекта "Столетие филармонии":

"Филармония вместе с Мравинским и всем коллективом эвакуировалась в Новосибирск и 3 года была там, а здесь остался один симфонический оркестр, это оркестр Радиокомитета. И 12 октября 1941 года он открыл здесь сезон. За это время оркестром было дано около 300 концертов".

Про этот период жизни оркестра надо рассказывать отдельно. Как в голодном осажденном городе артисты находили в себе силы исполнять великие произведения, сейчас в 21 веке сложно представить. Это также был подвиг, который поддерживал жизнь в Ленинграде. А в конце лета 1942 года в осажденном городе впервые прозвучала 7-я "Ленинградская" симфония Шостаковича.

Ирина Родионова – куратор Digital-проекта "Столетие филармонии":

"9 августа состоялась историческая блокадная премьера 7-ой симфонии Шостаковича. Первая репетиция к ней шла 40 минут, потому что не было никаких сил. Но, чем дальше, тем больше. И одна из участниц этого концерта вспоминала, что когда Карл Элиасберг вышел на сцену во фраке, зал взревел, потому что такое это было важное событие".

После войны своего значения оркестр не потерял: он по-прежнему звучал в радиоэфире, а также участвовал в озвучивании кинолент. Сотни советских фильмов хранят музыку оркестра АСО.

Владимир Альтшулер – дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, заслуженный артист Российской Федерации:

"Между прочим, так любимый нашим народом фильм о Шерлоке Холмсе - все его серии записывал наш оркестр под руководством Дмитриева. А знаменитое соло – "рататитатата" - играл на скрипке наш старейший артист Носков".

Сегодня в Петербурге работает несколько больших симфонических оркестров, но музыкальный коллектив Петербургской филармонии сохраняет свой особый статус. Чтобы стать одним из оркестрантов, музыкант должен быть не просто заметен в своем исполнительском искусстве, но и пройти специальный творческий конкурс. Для многих такой шанс становится настоящей дорогой к мечте.

Георгий Долгов – концертмейстер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии:

"Филармония – это что-то сверх. Я никогда не рассматривал себя в качестве артиста Филармонии до тех пор, пока не начал здесь работать, и не прошло какое-то время и я осознал, что я правда здесь работаю. В партиях музыканты записывают даты концертов. Это не только у нас в оркестре, в принципе, есть такая практика. Иногда открываешь ноты и там записано 1901-ый год или даже 1899-ый и, конечно, это тоже очень вдохновляет. Это волнительный момент, правда".

Александр Шустин – концертмейстер, первая скрипка оркестра. В петербургской филармонии он уже 30 лет, но каждый раз занимая свое место на сцене, он чувствует магию этого места и ответственность, которую оно накладывает.

Александр Шустин – концертмейстер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, заслуженный артист России:

"Когда я выхожу в наш зал, я до сих пор думаю, мог ли я вообще мечтать 30-40-50- лет назад, что на этой сцене, где были все звезды мировые, и я стою в том числе. "Чем отличаются московские скрипачи от петербургских?" Прямо могу рассказать. Московская скрипичная школа, к которой и я принадлежал, это такой крепкий, стопроцентный, спортивный, бронебойный, стропроцентный концерт. А петербургская школа, это - прежде всего, очень много вот отсюда - из сердца, а потом уже все остальное, что прилагается к качественному исполнению. Не могу сказать, что москвичи играют холоднее – нет. Но, мне кажется, что наш оркестр отличается, прежде всего, что наше звучание очень теплое".

Свое 90-летие академический симфонический оркестр филармонии отметит циклом концертов, которые объединят программы, звучавшие в разные десятилетия. Каждый такой концерт с коллективом репетирует один из мэтров отечественной музыкальной сцены.

Владимир Федосеев – главный дирижер Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, народный артист СССР:

"Для меня всю жизнь была проблемой, чтобы оркестр узнавали. Певцов и певиц же узнают, кто поет. А оркестр? Ну, играют и играют. Для меня было важно: найти краску, найти цвет звука. Главное, окрасить музыку, окрасить фразу. В вашем оркестре это есть, я попытался ее добыть и быстро добыл".

Услышать оркестр АСО под управлением Владимира Федосеева можно будет уже сегодня вечером в большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.