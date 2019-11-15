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15 ноября, пятница, 11:12

Обзор культурных событий Петербурга

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Как выглядит соцреализм, в эти дни можно увидеть в ЦВЗ «Манеж». В рамках Культурного форума здесь открылась выставка двух титанов этого жанра: Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Подробнее о ней и других самых ярких событиях культурной жизни города - в нашем обзоре.

Под одной крышей удалось собрать лучшие картины мастеров. Триста работ  привезли из 37 музеев и 9 частных коллекций. Выставка готовилась к показу два года под пристальным вниманием Министерства культуры России.

 

Павел Пригара – Директор ЦВЗ Манеж:
"Эти два художника существовали не в замкнутой художественной советской среде. Даже их личные истории говорят о том, что они много путешествовали: и в Америке и в Европе. И они точно знали, что происходит в художественном мире вне границ Советского Союза..."

 

Выставка будет работать три дня в рамках форума, а затем станет доступной для всех желающих. Посетить ее можно будет до 19 января.

В Петербурге в эту субботу пройдет форум-фест для джазменов всего мира.  На одной сцене выступят звезда европейского джаза трубач-виртуоз Тиль Брённер и народный артист  России Игорь Бутман.

 

Игорь Бутман – Народный артист России:
рограмма, которую мы будем играть, сложена из произведений нашего оркестра, которые были написаны в этом году, а также мы подготовили часть композиций, которые Тим Бреннер играет с оркестром..."

 

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 "Петербург глазами принца". В цирке на Фонтанке открылась фотовыставка  Его королевского высочества принца Мишеля Югославского. После посещения в этом году Петербургского международного экономического форума, высокий гость буквально влюбился в Северную столицу. И уже в августе вернулся сюда снова, но уже как фотограф. В основу его работ легли кадры, сделанные в Цирке Чинизелли, Юсуповском дворце, дворце Демидовых и дворце Великого князя Владимира, где жили предки Мишеля.


Его Высочество Принц Мишель Югославский:

"Моя семья тесно связана с Россией, и в частности, с Санкт-Петербургом. Одна из ветвей – это князья Демидовы. И для меня была большая честь приехать сюда и посетить те места, которые связаны с этой фамилией. Мне хотелось таким образом прикоснуться к  памяти моих предков."


Выставка приурочена к 100-летию российского цирка и проходит под патронажем и при поддержке Росгосцирка.


Владимир Шемякин – Генеральный директор ФКП Росгосцирк:

"То, что Его высочество принц Мишель выбрал цирк для своей фотовыставки, мне кажется, это прекрасно. А фотографии, которые мы сегодня увидим, они очень интересны. И очень здорово, что на фотографиях есть и прекрасный Государственны цирк Петербурга."


Выставка открылась  в рамках восьмого Петербургского международного культурного форума и продлится в Цирке Чинизелли до нового года.

"Молодое" кино со всего мира собрал в своей программе XIX международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", который открылся накануне  в Государственном институте кино и телевидения. В течение шести дней он будет проходить в рамках культурного форума.


Александр Адабашьян – Председатель жюри, кинодраматург, кинорежиссер, художник:
ак говорил Валентин Серов, картина может быть художественно сделана и нехудожественно. Если она сделана художественно – тогда уже можно рассуждать дальше, если нет – тогда все остальные аргументы отпадают: актуальное, нужное, правильное..."

 

В этом году на фестиваль свои работы представили студенты из 147 киношкол мира. Их фильмы будут бороться за призы и дипломы в 16 номинациях.

В Эрмитаже открылась выставка "Изучение и реставрация произведений китайского искусства". На ней представлены работы, которые отличаются высоким качеством, особенной сложностью и тщательностью исполнения - напольный экран на подставке, веер из резного перламутра, шкатулка со съемной крышкой – эти предметы  относятся к лучшим образцам китайского ремесла и искусства.


Михаил Пиотровский – Директор Государственного Эрмитажа:
то совершенно уникальные результаты работы наших реставраторов, которые в содружестве с китайскими реставраторами создали целую школу, эрмитажную школу реставрации китайского искусства..."


В Государственном Эрмитаже хранится самая обширная в России коллекция памятников китайского искусства. Напомним, что в этом году  Китай - страна-гость международного культурного Форума.
 

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 
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Обзор культурных событий Петербурга

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