Обзор культурных событий Петербурга

15 ноября, пятница, 11:12

Как выглядит соцреализм, в эти дни можно увидеть в ЦВЗ «Манеж». В рамках Культурного форума здесь открылась выставка двух титанов этого жанра: Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Подробнее о ней и других самых ярких событиях культурной жизни города - в нашем обзоре.

Под одной крышей удалось собрать лучшие картины мастеров. Триста работ привезли из 37 музеев и 9 частных коллекций. Выставка готовилась к показу два года под пристальным вниманием Министерства культуры России.

Павел Пригара – Директор ЦВЗ Манеж:

"Эти два художника существовали не в замкнутой художественной советской среде. Даже их личные истории говорят о том, что они много путешествовали: и в Америке и в Европе. И они точно знали, что происходит в художественном мире вне границ Советского Союза..."

Выставка будет работать три дня в рамках форума, а затем станет доступной для всех желающих. Посетить ее можно будет до 19 января.



В Петербурге в эту субботу пройдет форум-фест для джазменов всего мира. На одной сцене выступят звезда европейского джаза трубач-виртуоз Тиль Брённер и народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман – Народный артист России:

"Программа, которую мы будем играть, сложена из произведений нашего оркестра, которые были написаны в этом году, а также мы подготовили часть композиций, которые Тим Бреннер играет с оркестром..."

Jazz Across Borders стал первой в России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества. Гала-концерт фестиваля 16 ноября в Большом зале Филармонии



"Петербург глазами принца". В цирке на Фонтанке открылась фотовыставка Его королевского высочества принца Мишеля Югославского. После посещения в этом году Петербургского международного экономического форума, высокий гость буквально влюбился в Северную столицу. И уже в августе вернулся сюда снова, но уже как фотограф. В основу его работ легли кадры, сделанные в Цирке Чинизелли, Юсуповском дворце, дворце Демидовых и дворце Великого князя Владимира, где жили предки Мишеля.



Его Высочество Принц Мишель Югославский:

"Моя семья тесно связана с Россией, и в частности, с Санкт-Петербургом. Одна из ветвей – это князья Демидовы. И для меня была большая честь приехать сюда и посетить те места, которые связаны с этой фамилией. Мне хотелось таким образом прикоснуться к памяти моих предков."



Выставка приурочена к 100-летию российского цирка и проходит под патронажем и при поддержке Росгосцирка.



Владимир Шемякин – Генеральный директор ФКП Росгосцирк:

"То, что Его высочество принц Мишель выбрал цирк для своей фотовыставки, мне кажется, это прекрасно. А фотографии, которые мы сегодня увидим, они очень интересны. И очень здорово, что на фотографиях есть и прекрасный Государственны цирк Петербурга."



Выставка открылась в рамках восьмого Петербургского международного культурного форума и продлится в Цирке Чинизелли до нового года.



"Молодое" кино со всего мира собрал в своей программе XIX международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", который открылся накануне в Государственном институте кино и телевидения. В течение шести дней он будет проходить в рамках культурного форума.



Александр Адабашьян – Председатель жюри, кинодраматург, кинорежиссер, художник:

"Как говорил Валентин Серов, картина может быть художественно сделана и нехудожественно. Если она сделана художественно – тогда уже можно рассуждать дальше, если нет – тогда все остальные аргументы отпадают: актуальное, нужное, правильное..."

В этом году на фестиваль свои работы представили студенты из 147 киношкол мира. Их фильмы будут бороться за призы и дипломы в 16 номинациях.



В Эрмитаже открылась выставка "Изучение и реставрация произведений китайского искусства". На ней представлены работы, которые отличаются высоким качеством, особенной сложностью и тщательностью исполнения - напольный экран на подставке, веер из резного перламутра, шкатулка со съемной крышкой – эти предметы относятся к лучшим образцам китайского ремесла и искусства.



Михаил Пиотровский – Директор Государственного Эрмитажа:

"Это совершенно уникальные результаты работы наших реставраторов, которые в содружестве с китайскими реставраторами создали целую школу, эрмитажную школу реставрации китайского искусства..."



В Государственном Эрмитаже хранится самая обширная в России коллекция памятников китайского искусства. Напомним, что в этом году Китай - страна-гость международного культурного Форума.



Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.