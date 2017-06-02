Обзор культурных событий Петербурга

02 июня, пятница, 12:34

Цирк на Фонтанке представляет новое шоу Гии Эрадзе "Баронеты". В Эрмитаже открылась выставка из серии «Шедевры музеев мира». Об этих и других событиях культурной жизни нашего города...

3 июня на манеже Большого цирка на Фонтанке премьера шоу "Баронеты". Новый проект, созданный известным цирковым продюсером и дрессировщиком Гией Эрадзе, по праву называют лучшим цирковым спектаклем России.

Гия Эрадзе – Создатель шоу, продюсер, заслуженный артист Грузии:

"Это именно спектакль, это не представление, это некий синтез цирка, эстрады, мюзикла. Здесь колоссальное количество животных: тигры, львы, пантеры, верблюды, лошади, пеликаны, волки. Это колоссальная программа, которая состоит из 120 человек."

На арену цирка выйдут обладатели международных наград: Татьяна Махортова, Джигиты «Апачи», братья Варданян и многие другие. Зрители смогут увидеть уникальный аттракцион, когда на манеже одновременно появятся 11 хищников: тигры, черные пантеры и леопарды. Специально под шоу «Баронеты» в цирке на Фонтанке было установлено дополнительное сценическое и световое оборудование, а также специально разработанные декорации. Представления начинаются с 3 июня.

К началу летних школьных каникул Кукольный театр сказки на Московском проспекте подготовил премьеру «История бабочки». Путешествие в мире насекомых, который существует рядом с нами, но нам, как правило, неизвестен.

Филипп Игнатьев – Режиссер-постановщик спектакля:

"Это не программа "В мире животных", мы не переносим с экрана телевизора пчелу, чтобы рассказать, как она строит соты. Конечно, это история о людях, которых мы помещаем вот в этот фантастический, фантазийный мир."

Красочный пластический спектакль со множеством самых разнообразных кукол. Благодаря движущимся декорациям, видеопроекциям и световым картинам, дети и их родители увидят рождение бабочки и ее знакомство с таким большим интересным миром. История о бережном отношении к своим ближним, неважно большим или маленьким, история об отзывчивости и чуткости. Премьерные спектакли пройдут 4, 6 и 7 июня.

Накануне Государственный Эрмитаж открыл выставку «Джованни Батиста Тьеполо. Страшный суд». Это экспозиция всего одного полотна, которое выставлено в Гербовом зале Зимнего дворца, была приурочена к открытию Петербургского Экономического форума.

Чезаре Мария Регальини – Посол Италии в РФ:

"Мы продолжаем традицию последних лет, в течение которых мы неоднократно открывали выставки итальянской культуры в российских музеях. Сегодня мы представляем полотно Джованни Тьеполо, и я рад, что оно удостоилось отдельной экспозиции, ведь это дает возможность любому посетителю музея остановиться и полностью насладиться этим произведением."

«Страшный суд» Джованни Тьеполо будет представлен в Эрмитаже до 16 июня.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.



