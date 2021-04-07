Об увлекательном мире фэнтэзи

06 апреля, вторник, 11:38

Орки, эльфы, драконы – никогда не существовали, но о них слышал практически каждый. И все благодаря фэнтези. Это жанр в искусстве еще молодой, но уже успел пережить многое: от обвинений в несерьезности до завоевания киноиндустрии. Чем же фэнтези так привлекает и детей и взрослых?

Мир фэнтези – это всегда только фантазия, даже само слово намекает на это. Авторы не знают рамок и границ: разные исторические эпохи и их неожиданные сочетания, мифические и сказочные персонажи, магия и сверхъестественные явления в обыденной жизни. Пожалуй, именно это и подкупает в наш век постоянных перемен и неопределенности. Фэнтези, как добрая сказка, помогает сориентироваться в моральном выборе и вспомнить простые, но важные истины.

Экспозиция этого музея состоит из экспонатов собранных неким таинственным профессором, который бесследно исчез при невыясненных обстоятельствах. Здесь и представлены плоды его многолетних трудов и исследований. Через темный лес с сетями и чупокаброй попадаем в замок графа Дракулы. А оттуда в светлый лес, где вместе с единорогом живет зубная фея. Образовательный смысл во всей это истории тоже есть. Изучив описание экспонатов и посмотрев видеоролики, можно узнать любопытную информацию о мистических существах - обитателях мифов и легенд.

Конечно, этот, современный фэнтэзи-музей создан руками художников и бутафоров. Несусветные существа обитают в лабиринте внушительных инсталляций. Почти год ушел на создание этой экспозиции. Художникам предстояло не просто придумать экспонаты, а воссоздать то, что уже давно было придумано авторами.

Воображение художника безгранично. И когда талантливый мастер умеет передать на полотне свое видение мира, рождаются настоящие шедевры. Есть какая-то необыкновенная притягательность в таких картинах. Словно приоткрывшаяся дверь в параллельную реальность. Ярослав Гержедович создает сюрреалистические и фэнтези образы, но не дает чёткой трактовки сюжета. Он лишь задаёт направление, а каждый зритель уже сам додумывает и интерпретирует увиденное.

Самое главное в фэнтези – стремительный, не ограниченный ничем полет фантазии. Выдумка автора помогает читателю или зрителю начать фантазировать самостоятельно, выдумывать собственные миры и их правила. Фэнтези обладает поистине целительным для души эффектом, ведь позволяет на короткое время полностью отвлечься от реальности. В последние годы популярными становятся фестивали косплея. Где все любители фэнтези приходят в костюмах и образах своих любимых героев. Есть даже специальные мастерские по созданию точных копий костюмов из кино и мультфильмов. В одной из таких, например, заканчивают работу над образом "Черной пантеры".

Фэнтези-истории выводят за рамки привычного и за грани разумного, стирая шаблоны и меняя стереотипы. И тот, кто проникся прелестью сказки, еще не раз захочет вернуться обратно.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.