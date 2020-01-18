16 января, четверг, 14:01

Конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов стали уже неотъемлемой частью образовательного процесса. Чаще всего молодые люди рассматривают их не в качестве соревнований, а в качестве карьерного старта. Престиж рабочих профессий с каждым годом только растет. Увеличивается и число молодых профессионалов.

Студентка Петровского колледжа Оксана Лапупина Новый 2020 год встретила в новом звании "Студент года". Анна учится на эколога и параллельно получает рабочую профессию лаборанта химанализа. Про нее часто говорят "активистка во всем". Но в большой степени девушка увлечена наукой.

Чемпионаты профессионального мастерства - отличный повод для студентов открыть новые горизонты своих умений и навыков и в дальнейшем стать успешными специалистами своего дела. Один из самых престижных конкурсов – WorldSkills. Антон Любименко, студент политехнического колледжа городского хозяйства, в прошлом году прошел отбор и стал участником национального финала чемпионата "Молодые профессионалы". Антон с детства увлечен электроникой и с выбором своей профессии определился еще в школе. Именно в этой компетенции на национальном финале он завоевал второе место. Причем, уровень задания из разряда невыполнимого вообще.

Одна из новых компетенций чемпионата WorldSkills - "Мехатроника". Задача конкурсантов - собрать с нуля автоматизированное оборудование, используемое на заводах. Помимо этого, участники должны устранить неисправности и запрограммировать систему управления. Третьекурсники технического колледжа управления и коммерции Вячеслав Чащухин и Дмитрий Ефременко выиграли региональный чемпионат. У них большие шансы попасть на национальный этап. Агрегат, который собирают ребята, - уменьшенная копия реального оборудования на предприятии.

Одна из прорывных технологий для компаний всех отраслей – Интернет вещей. Причем, получить подобную профессию можно не только в высшем учебном заведении. Антон Кучер и Дмитрий Тумаринсон, студенты Петровского колледжа, в прошлом году выиграли второй открытый евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills, обойдя команды из Китая и Бразилии. Ребята поясняют, что в этой профессии Интернет надо понимать как сеть умных вещей. А они с помощью программирования их объединяют. Специалистов в этой области крайне мало и задача подобных чемпионатов – увеличить их количество.

Главное во всех этих чемпионатах и конкурсах – не медали и не подготовка победителей, а создание такой системы профобразования, которая не просто отвечала бы запросам времени, но и опережала их. Ситуация меняется. Это видно и по растущему интересу школьников к такому образованию. В прошлом году больше половины из них после 9 класса пошли в колледжи.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.