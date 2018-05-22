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22 мая, вторник, 11:49

Метаморфозы Ночи музеев

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Как выйти из машины на полном ходу и не пострадать и как превратить пустую комнату в оживлённую автостраду. Секреты съёмочного процесса приоткрыли на киностудии "Ленфильм". Так здесь обыграли тему Ночи музеев - «Метаморфозы». Все участники, а их в этом году 117, делают акцент на переменах и превращениях.

Стать ведущим прогноза погоды или станцевать с человеком-пауком - легко. Съемки с использованием технологии хромакей - самые популярное развлечение для гостей "Ленфильма". Освоившись перед камерами, желающие могли записаться в актерскую базу киностудии  или побывать на настоящей съемочной площадке.

Владимир Койфман, Режиссёр:

"Мы снимаем психологический  триллер "Илиана. Усмешка поляницы". Это остросюжетная история, которая полна загадок..."

У актеров, режиссеров и операторов рабочий день закончился чуть раньше, и посетители могли увидеть только сам павильон, оборудование и кадры из фильма. Несмотря на это, магия кино делает "Ленфильм" одной из самых посещаемых площадок Ночи музеев.

Виталий Сигин, Организатор мероприятия:

"Ориентировочно нас собирается посетить 6000 человек, наша пропускная способность позволяет это сделать, поэтому мы открыли три павильона, у нас работают два выхода и готовы принять всех. Мы изменили некоторые моменты в логистике, добавили на главном входе развлечения."

Серьезные метаморфозы сейчас происходят в Институте высокомолекулярных соединений Российской академии наук. Интерьеры советского НИИ меняются на новые лаборатории. Для гостей это и путешествие во времени, и погружение в мир современной науки.

Андрей Критченков, Сотрудник лаборатории природных полимеров:

"Мы занимаемся созданием систем доставки лекарств на основе природных полимеров… высокая степень экологичности..."

Институт впервые участвует в фестивале и сразу заявил о себе ярко – совместным проектом с митьками. Вниманию любителей научного юмора и душевного искусства - проект "Митьки и нанотехнологии". Он родился из желания продлить жизнь старым вещам...

 

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый  канал. Петербург

 

 

 
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