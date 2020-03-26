Ленфильм ушел на карантин! Но жизнь на киностудии по-прежнему кипит

25 марта, среда, 15:38

Ленфильм ушел на карантин! Но несмотря на это, жизнь здесь полностью не остановилась. Как именно в это время работает старейшая киностудия страны?

Только в маске и только после осмотра врача. Пандемия короновинуса ужесточила требования к безопасности во всех учреждениях культуры. Поэтому теперь, чтобы попасть на Ленфильм, нужно иметь не только специальный пропуск, но и хорошее самочувствие - внутрь пропустят только тех, у кого в норме температура.

Так, например, во втором павильоне в эти дни работает команда Тимура Бекмамбетова. Сам режиссер находится в другом городе, руководит дистанционно. Актер Павел Прилучный в киберсимуляторе пытается управлять самолетом.

Фильмы Тимура Бекмамамбетова известны компьютерными спецэффектами. Но снимать воздушный бой в ходе он-лайн игры он решился первым в истории кино. Причем, на глазах у всех. Трансляция велась в социальных сетях, поэтому за съёмочным процессом наблюдали миллионы зрителей. Среди которых был и Дмитрий Пучков. Знаменитый Гоблин даже попытался дать совет Павлу Прилучному.

Фильм "Побег из ада" - не единственный проект, который в эти дни снимается на киностудии. В первом павильоне, например, строят декорации для рекламного ролика, к работе над которым приступят уже после окончания карантина. А в звукорежиссерском цехе идет озвучка картины "Учености плоды". Звукооформитель Сергей Фигнер сейчас записывает, как звучит бурная река.

Работа идет и в архиве киностудии. Здесь готовятся к переезду. После карантина исторические монтажные листы, книги о кино и альбомы фотографий со съемочных площадок разместятся в новом здании. А это пространство займет музей, который планирует расширить свою экспозицию. Пополнится в ближайшее время и актерская база Ленфильма, причем, профессиональными портфолио. Их будут делать на только что открытой фотостудии.

До 1990-х здесь работал фотоцех. Потом его закрыли. И вот сегодня вновь в исторических стенах с актерами начинают работать профессионалы своего дела. Первыми гостями стали новый генеральный директор киностудии Инесса Юрченко и артисты известных сериалов.

Ирина Товкалева, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.