Когда построится новая школа олимпийского резерва в Пушкине? И том как воспитать чемпионов

28 июля, среда, 10:54

Пушкинский район Петербурга славится своими успешными спортсменами гимнастами. Одна из них, Лилия Ахаимова, будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио. Но вот уже несколько лет будущие звёзды спорта вынуждены скитаться по разным площадкам, потому что здание их школы Олимпийского резерва закрыто на реконструкцию. Когда у юных спортсменов появится новый дом и как воспитать чемпионов?

Лилия Ахаимова – участница российской олимпийской сборной по спортивной гимнастике. Мастер спорта международного класса, призер Чемпионата мира, чемпионка Европы. Свой путь в большой спорт начала в Пушкине. Сейчас, в дни Олимпиады, жители города болеют за свою спортсменку и передают ей слова поддержки.

И она одна из тех, кто в 2016 году лишился удобного зала для тренировок. Здание спортивной школы 1973 года постройки закрылось на реконструкцию. Его признали аварийным, решили снести, а на этом месте построить новое. Но согласование проекта затянулось.

Для того, чтобы соблюсти все нормы и не нарушить ограничений по высотности, здание пришлось углубить под землю. Этап инженерных изысканий и документальных согласований наконец закончился. Началась стройка.

И тренеры, и дети, и их родители с ужасом вспоминают первое время после закрытия школы. Занятия проходили на разных площадках, добираться было далеко и неудобно, но те, кто хотел добиться успехов в спорте, не привыкли сдаваться.

Сейчас гимнасты занимаются на базе новой коммерческой школы, с которой район заключил контракт. На самом современном оборудовании, соответствующем международным требованиям.

Этой зимой сборная Петербурга по спортивной гимнастике впервые за 20 лет заняла первое место на чемпионате России. И состояла она полностью из воспитанниц этой школы. Среди которых и чемпионка мира Татьяна Набиева, именем которой назван элемент, исполняемый на брусьях.

Помимо гимнастики, в школе Олимпийского резерва занимаются спортивным ориентированием, стрельбой из лука и легкой атлетикой. Занятия атлетов проходят на стадионе рядом с будущей школой, которая станет частью целого спортивного кластера на Ленинградской улице.

Но пока атлетам тоже приходится непросто. Занятия на открытом стадионе зависят от погоды.

Никита Беликов – победитель Первенства России по бегу на 800 метров. В четыре года начал заниматься спортивной гимнастикой, в средних классах школы сменил направление. Для него, как и для всех на этой тренировке – спорт это жизнь.

По планам, строительство спортивной школы должно завершиться в 22-м году. Спортсмены надеются, что на этот раз все будет по плану. И конечно, несмотря ни на что, будут продолжать тренировки.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург