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13 февраля, понедельник, 11:30

Как вспоминали Пушкина в Петербурге?

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"Дантес - потомки не простят вам этого выстрела". Вероятно, мне нужно было бы сказать это по-французски. Кто знает, какие слова могли бы остановить дуэль Пушкина и Дантеса. Однако, все желающие могли попробовать себя в роли судьбы во время перфоманса «Дэуль» который прошел в День памяти Пушкина.

"Он победил и время, и пространство...". В Фонтанном доме, на месте дуэли, на вечере памяти и по всему Петербургу прошли памятные мероприятия в честь великого русского поэта. Подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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