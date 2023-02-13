Как вспоминали Пушкина в Петербурге?

13 февраля, понедельник, 11:30

"Дантес - потомки не простят вам этого выстрела". Вероятно, мне нужно было бы сказать это по-французски. Кто знает, какие слова могли бы остановить дуэль Пушкина и Дантеса. Однако, все желающие могли попробовать себя в роли судьбы во время перфоманса «Дэуль» который прошел в День памяти Пушкина.

"Он победил и время, и пространство...". В Фонтанном доме, на месте дуэли, на вечере памяти и по всему Петербургу прошли памятные мероприятия в честь великого русского поэта. Подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.