Историко-художественная панорама "Прорыв" - один эпизод из истории героической битвы за Ленинград

29 января, понедельник, 13:01

Здесь все вперемешку: жизнь и смерть. Увидеть страшную войну в деталях сегодня можно в новом выставочно-экспозиционном павильоне «Прорыв», где в отличие от обычных музеев, нет заграждений и каждый экспонат можно потрогать.

В свои 95 лет Леонид Моторин – участник сражений под Ленинградом - помнит мельчайшие подробности: запах гари, пулеметная дробь, танки, самолеты и собаки, которые выносили раненых и доставляли боеприпасы. А еще Синявинские высоты, взятие которых тогда было подобно покорению Эвереста.

Леонид Моторин – Ветеран ВОВ:

"Лестницы у нас были со штырями, внизу штыри и сбоку, вот так ударишь, и она не ездит, вот при помощи этих лестниц взбирались на берег..."

Увидев застывшую войну в деталях, ветеран словно снова оказался в том самом времени. Он медленно идет мимо траншей, вспоминая ключевые моменты операции «Искра», которую и попытались воссоздать художники на этой выставке. Вот огневая точка немецких войск, девушки-саперы, прокладывающие путь бойцам, атакующий самолет и землянка, в которой засели немецкие солдаты. Создатели экспозиции особое внимание уделили деталям: обмундированию, элементам одежды, оружию и средствам защиты. Но главное – больше дюжины застывших в действии фигур: это реальные люди, герои битвы.

Ульяна Мазурова – Специалист команды «Невский баталист»:

"Раненый танкист – это командир роты танков 118 батальона Василий Спивак, отстреливается, прикрывает их Григорий Блашко, сан-инструктор Валентина Фадина – молоденькая девушка тоже участница этих событий..."

Идея необычного музея появилась четыре года назад. Поисковики, которые до сих пор находят в этих местах останки сотен безымянных бойцов, решили воспроизвести события «Невского пятачка». Не смотря, на то, что первая выставка была временной, ее посетили почти две тысячи человек, среди которых был и Владимир Путин. Президент и предложил сделать экспозицию постоянной. И к 75-й годовщине прорыва блокады обновленная панорама открылась для зрителей в новом здании.

Дмитрий Поштаренко – Автор панорамы, командир поискового отряда «Шлиссельбург»:

"Людям нужны примеры, ориентиры, герои, которые здесь намного моложе нас. Мне 27 лет, а Маргарите Меньшагиной 19 лет, и она командир взвода, а Константину Поклонному 20 лет исполнилось в 43-м, в январе. И на примере того, что они сделали тогда в столь молодом возрасте, мне кажется, что люди должны понимать, что те проблемы, которые у них возникают в головах или в реальной жизни, они не являются на самом деле какими-то проблемами...."

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.