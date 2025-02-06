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06 февраля, четверг, 08:49

Герои нашего времени. Судьбы учёных - как пример долголетия и преданности науке

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Герой нашего сюжета помнит первую блокадную зиму 41 года. Он провел ее на территории Политехнического института, где в то время жила его семья. Тогда он был маленьким мальчиком, а когда вырос - решил посвятить свою жизнь науке,ми внес огромный вклад в ее развитие. Академик Владимир Пешехонов недавно отметил 90 летний юбилей и по-прежнему занят научными разработками.

О мужестве, воле к жизни и о судьбе двух ярких ученых.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург. 

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