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17 апреля, среда, 11:00

Выставка «Эвакуация» к 80-летию освобождения Гатчины от нацистских захватчиков

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О том, что в гатчинском парке «Сильвия» нацисты расстреливали мирных жителей, было известно сразу после войны. Памятный монумент стоит с 60-х годов. Но вскрыть глубокую рану решились только в наши дни, раскопки продолжаются до сих пор.

В Гатчинском дворце открыли небольшую экспозицию, составленную из находок в "Сильвии". Эта выставка – первая из четырёх запланированных, показывающих путь возрождения Гатчины.

Подробности – Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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