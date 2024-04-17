Выставка «Эвакуация» к 80-летию освобождения Гатчины от нацистских захватчиков

17 апреля, среда, 11:00

О том, что в гатчинском парке «Сильвия» нацисты расстреливали мирных жителей, было известно сразу после войны. Памятный монумент стоит с 60-х годов. Но вскрыть глубокую рану решились только в наши дни, раскопки продолжаются до сих пор.

В Гатчинском дворце открыли небольшую экспозицию, составленную из находок в "Сильвии". Эта выставка – первая из четырёх запланированных, показывающих путь возрождения Гатчины.

Подробности – Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.