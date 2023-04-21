13:31 21 апреля, пятница
RSS В избранное
21 апреля, пятница, 09:27

Искусство манга, произведения современных композиторов, городские пейзажи, агитационный фарфор и сербская музыка в исполнении Дивны Любоевич

Версия для печати

Выставки и концерты в дайджесте событий культурной жизни Петербурга.

В Севкабеле открылась масштабная выставка "Искусство МАНГА" - более 200 экспонатов от средневековых свитков до современных комиксов аниме.

В Эрарте можно увидеть пейзажные работы Екатерины Посецельской на выставке "Одиночество города".

Дом радио продолжает серию концертов, знакомящих зрителей с произведениями современных петербургских композиторов.

Агитационный фарфор из частных коллекций можно увидеть в KGallery на выставке "Рождённый революцией".

В Филармонии выступят певица Дивна Любоевич и сербский хор "Мелоди". Пасхальные концерты пройдут в субботу и воскресенье.

 

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Премьера балета «Дочь фараона», гастроли Театра имени ...
24 марта, 9:30

Премьера балета «Дочь фараона», гастроли Театра имени ...

Тема недели

Популярное
19 апреля, 8:21
Если правильное питание не помогло похудеть: кому показана бариатрическая хирургия

Если правильное питание не помогло похудет...

Как победить лишний вес?
19 апреля, 8:32
Искусство на жестовом языке

Искусство на жестовом языке

Культурная жизнь на русском жестовом языке
Вчера, 11:10
Центр беспроводных технологий. Победители олимпиады по физике. Реставрация дачи Маяковского. Форум «Народное образование». Творческая акция организации «Перспективы»

Центр беспроводных технологий. Победители ...

Обзор важных городских событий недели

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb