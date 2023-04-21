Искусство манга, произведения современных композиторов, городские пейзажи, агитационный фарфор и сербская музыка в исполнении Дивны Любоевич

Выставки и концерты в дайджесте событий культурной жизни Петербурга.
В Севкабеле открылась масштабная выставка "Искусство МАНГА" - более 200 экспонатов от средневековых свитков до современных комиксов аниме.
В Эрарте можно увидеть пейзажные работы Екатерины Посецельской на выставке "Одиночество города".
Дом радио продолжает серию концертов, знакомящих зрителей с произведениями современных петербургских композиторов.
Агитационный фарфор из частных коллекций можно увидеть в KGallery на выставке "Рождённый революцией".
В Филармонии выступят певица Дивна Любоевич и сербский хор "Мелоди". Пасхальные концерты пройдут в субботу и воскресенье.
Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.