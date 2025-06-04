Искусство становится ближе к людям: содружество искусства и ремёсел

04 июня, среда, 09:50

Какова задача чайника? Должен ли он нести смыслы или только воду? Смотря кто автор — посудная фабрика или художник. А вот владелец может использовать его вполне по прямому назначению, то есть заварить в предмете искусства чай, а художник — расценить это не как попрание основ, а как продолжение своего творчества.

Эти интересные наблюдения сделала наша съёмочная группа, побывав на ярмарке современного искусства и ремёсел в Севкабеле. Как современные художники переосмысливают творческие методы и почему возможность потрогать арт-объект стала так важна?

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург