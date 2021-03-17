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17 марта, среда, 10:59

Художники-"миллениалы". Взгляд нового поколения на современное искусство

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Эту работу автор Антонина Фатхуллина считает портретом своего поколения. "Миллениалы" — так называют тех, кому уже исполнилось 30. Вот и Русский музей попытался создать свой портрет поколения: "Поколение 30-ти летних в современном русском искусстве".

"Я девушка — могу варить!" — с этими словами Антонина Фатхуллина берет в руки сварочный аппарат и принимается за льва - одного из двух стражей, победивших в конкурсе "Линия Воды" и заслуживших место на набережной Черной речки. Антонина недавно участвовала в фотосессии для журнала "Vogue" с еще четырьмя женщинами-скульпторами. Немногие коллеги до 40-ка могут похвастаться 3-мя городскими объектами в Петербурге и множеством — за границей.      

Антонина Фатхуллина, скульптор:  

"Иран, Канада, Китай, Испания — деятельность была такая: до пандемии я часто путешествовала — отсылаешь эскиз или проект, выигрываешь и делаешь большой проект или скульптуру. У меня действительно там 10 скульптур установленных.  На Канарских островах мое любимое место. Фортевентура. Морскйо конек, Фуэртевентура — сильный ветер — это название острова и им так понравилось, что они меня приглашали еще 4 раза".

Жанна Д Арк, Дама с Горностаем, Инфанта — цикл особых для Антонины женских образов, возможно, перерастет в выставку. А на коллективной экспозиции в Русском музее ее скульптура из камней и арматуры представляет раздел "Диалог с материалом". Здесь границ для миллениалов нет: линии заменяют вышивальной нитью, а живописные мазки ударами топора. Самопогруженность, свойственную поколению, отражают работы, объединенные разделом выставки "Внутри себя". Иван Плющ в проекте "Обещание вечной жизни" исследовал реальность бессмертия.                                     

Иван Плющ, художник:

"Зона комфорта, в которой находится человек - виртуальная - может яйцо, в котором он может обрести бессмертие и реальность, где он растворяется. Моя техника "флоуинг" с этой темой. Флоуинг — текучесть, когда персонаж растворяется на наших глазах и перемещается за рамки холста".  

Из более, чем 40-ка участников выставки есть особые авторы, которые лишь недавно стали переносить свое искусство с улиц — в выставочные залы. Есть работа, написанная баллончиком прямо в зале, а для каллиграффити Покраса—Лампаса в Русском музее установили целую стену. А Владимир Абих нашел нетривиальный способ увековечивать уличные граффити на холстах. 

Владимир Абих, художник: 

"Я делаю на улице работу — в данном случае "Вот и поговорили", которые обыгрывают сами себя. Делаю фото, затем жду какое-то время, когда закрасят работу и делаю фото после, с той же точки, того же ракурса, совмещаю работы и получается снимок времени. И на нем видно, как живет уличное искусство". 

В основе работ Стаса Багса — черно-белая фотография. Иногда он находит в интернете случайные снимки, иногда работает с семейным архивом. Пишет каждую картину по несколько лет, внедряя в нее новые смыслы, которые подбрасывает время.    

Стас Багс, художник: 

"Это моя мама, мой папа и какая-то женщина, которая была... Свадьба моих родителей - никого уже нет в живых. Эта работа была сделана на карантине. Я работаю только с памятью -  все мои работы. Инсталляции и скульптуры -  память, которую я пытаюсь зафиксировать".                                                                                                        

У миллениалов воспоминания особые. В квартире-мастерской обитает велосипед Самойлова — легенды 90-х, два подобранных кота — один питерский, сбитый машиной, другой — без глаз, вывезенный из Крыма. Стас вырос под списанным хирургическим столом: продленки не было и мама - операционная медсестра, брала его с собой на работу. Выучившись на магистра анатомии и физиологии человека, Багс более преуспел в исследованиях смыслов бытия в качестве художника. Выставлялся за границей и на родине, персональная экспозиция "Северсталь" вошла в шорт-лист премии Курехина. А начинал с уличных граффити и дело это не оставляет по сей день.  

Стас Багс, художник:

"Для меня принципиально важно, что ребята, с которыми мы много лет подряд рисовали на улице, попадают в музеи. Это важная тенденция в обществе — то, что происходит на улице, иногда становится более важным, чем палитра—краски. Более важные высказывания".

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.

 
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