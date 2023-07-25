13:55 25 июля, вторник
RSS В избранное
25 июля, вторник, 09:59

Художники-экспозиционеры – самые скромные творцы. О тех, кто делает выставки

Версия для печати

Все знают авторов картин и скульптур, которые выставляются в музеях, но мало кто знает даже о существовании художников, которые создают экспозиции в музеях и выставочных залах. Рассказываем об этом невероятно сложном, интересном и тонком искусстве.

А скромные они потому, что им регулярно приходится иметь дело с великими. Их личные вещи или предметы творчества художники демонстрируют так, чтобы передать не только факты, но и эмоции.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
"Красавец мужчина или русский модник на театре", "Встреч...
06.04.2018, 13:35

"Красавец мужчина или русский модник на театре", "Встреч...

Фестиваль "Балтийский дом" открывается постановками ...
30.09.2016, 13:47

Фестиваль "Балтийский дом" открывается постановками ...

"Детские дни в Петербурге"
06.11.2015, 14:46

"Детские дни в Петербурге"

Тема недели

Популярное
21 июля, 15:13
Шесть тысяч километров на автомобиле по стране

Шесть тысяч километров на автомобиле ...

О необычном путешествии российских тревел-блогеров
Вчера, 11:27
В здравом уме и твёрдой памяти. Как сохранить здоровье головного мозга на долгие годы

В здравом уме и твёрдой памяти. Как ...

Секреты активного долголетия

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb