Художники-экспозиционеры – самые скромные творцы. О тех, кто делает выставки

25 июля, вторник, 09:59

Все знают авторов картин и скульптур, которые выставляются в музеях, но мало кто знает даже о существовании художников, которые создают экспозиции в музеях и выставочных залах. Рассказываем об этом невероятно сложном, интересном и тонком искусстве.

А скромные они потому, что им регулярно приходится иметь дело с великими. Их личные вещи или предметы творчества художники демонстрируют так, чтобы передать не только факты, но и эмоции.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург