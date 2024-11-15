«Осень» в Союзе художников, театральные премьеры «Мой бедный Марат» и «12 стульев», новая экспозиция в Музее музыки и выставка работ Романа Шустрова и Марии Касьяненко

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Союзе художников открылась главная выставка сезона "Осень-2024" - работы современных мастеров.
Театр "Мастерская" представил премьеру "Мой бедный Марат" по пьесе Алексея Арбузова.
В Музее музыки открылась новая экспозиция инструментов народов Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии "Ожерелье Шахеразады".
"Двенадцать стульев" в кукольном формате можно увидеть в Малом театре кукол.
В музее "Русский Левша" открылась выставка работ Романа Шустрова и Марии Касьяненко.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.