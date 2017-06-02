Фрэнк Уайлдхорн - американский композитор, автор популярных бродвейских мюзиклов - посетил Петербург

02 июня, пятница, 12:14

Его мюзиклы покорили Америку, Европу а вот теперь и Россию. В Петербург впервые прибыл знаменитый композитор популярных бродвейских постановок Фрэнк Уайлдхорн. Он привез свои лучшие композиции в исполнении мировых звезд. О визите маэстро в Петербург сегодня на 1 канале.

С самолета и сразу за рояль. Первую репетицию российского концерта Фрэнк Уайлдхорн начал точно по расписанию. Признается, опаздывать он не любит с детства. И это чувствуется во всем. Артисты ждали маэстро уже в зале. Причем, некоторые из них, познакомились лично с ним только на этой рабочей встрече.

Иван Ожогин – Звезда российских и европейских мюзиклов:

"Очень не простая музыка для исполнения, мало вокалистов способны петь такую музыку. Она на стыке классического мюзикла, это классический кроссовер, очень интересная музыка, мне это очень нравится."

Наталия Диевская – Певица:

"Он совсем не строгий, он доброжелательный, он очень спокойно говорит, что ему нужно, что касается темпов, и то, что касается меня, он чувствует мое некоторое волнение, он меня успокаивает, говорит, что все хорошо..."

Фрэнк начал заниматься музыкой довольно поздно – в 15 лет. Обычно, в этом возрасте многие дети уже заканчивают музыкальную школу. Но именно он на рубеже веков стал первым за два десятилетия композитором, четыре мюзикла которого одновременно шли на Бродвее. Более того, его композиции исполняли на открытии Олимпиады и на инаугурации президента США.

Фрэнк Уайлдхорн - Композитор:

"Я родился в Гарлеме, и это не могло не отразиться на моем творчестве. Эти нотки можно проследить во всех моих композициях. А прежде чем я начал работу в театре и стал писать мюзиклы, я очень много писал другой музыки. Я написал песни для Натали Коул, Ратти ЛаБель, Уитни Хьюстон."

Побывать в России Фрэнк мечтал с детства. Об этой стране ему много рассказывала бабушка, которая была родом из Одессы и в Соединенные Штаты эмигрировала из-за революции. В Петербург композитор приехал с супругой. Она тоже здесь впервые.

Фрэнк Уайлдхорн - Композитор:

"Моя жена родилась и выросла в Японии. Она там звезда огромной величины. Она модель, актриса, режиссер – очень талантливая женщина. И когда мы встретились 11 лет назад, я не говорил по-японски, она не говорила по-английски. И мы не могли даже объясниться друг с другом. И вот несколько лет назад я узнал, что она выучила английский – и я сразу сделал ей предложение, а она сразу его приняла! Это большое счастье для меня!"

Мюзиклы Уайлдхорна идут в Будапеште, Праге, Санкт-Галлене. Теперь и в Петербурге. На сцене театра музыкальной комедии этой осенью состоится премьера еще одного его произведения - «Граф Монте-Кристо», а уже сейчас с огромным успехом здесь показывают «Джекил и Хайд». Кстати, именно с этого спектакля и началась карьера Фрэнка в жанре мюзикла. И сегодня это самая популярная его музыкальная постановка во всем мире – ее ставят не только на сценах Европы, но и Азии. И даже в российской версии, которая сильно отличается от бродвейской, музыкальная составляющая осталось неизменной.

Миклош Габор Кереньи (Керо) – Режиссер- постановщик:

"Я изменил подачу, но я полностью оставил музыку Фрэнка, потому что она настолько универсальна, настолько прекрасна, что подходит к любой версии. Я хотел создать спектакль, который будет живым, современным, и позволял бы сегодняшним зрителям пережить, то, что автор задумал еще в 19 веке. И музыка Фрэнка мне еще больше помогла это сделать."

На концерте в Петербурге прозвучали только самые значимые произведения маэстро: это и хиты для суперзвезд мирового шоу-бизнеса, и фрагменты его лучших мюзиклов. А исполняли их настоящие звезды жанра, которые сегодня выходят на сцену в лучших музыкальных театрах Европы и России. Их имена для поклонников сами звучат почти как музыка.

Матиас Эденборн – Артист:

"Музыка Фрэнка очень интересна для исполнения. Это композитор, который очень заботится о певцах. Он пишет музыку, которую очень удобно петь. В ней все выверено до точности. Вот здесь идешь вниз. Здесь вверх. И поэтому ее очень интересно слушать."



Ирина Товкалева. Максим Беляев. Таятьна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



