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22 февраля, среда, 09:03

Фотолетопись советского андеграунда, спектакль по «Поэме без героя» Ахматовой, выставка в Российском этнографическом музее и мюзикл «Маугли»

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Обзор событий культурной жизни Петербурга.

В KGallery открылась выставка фотографа Сергея Борисова. Большая часть работ – снимки артистической жизни 80-х: Сергей Курёхин, Виктор Цой, Эдита Пьехы.

Театр "Открытое Пространство" готовит премьеру спектакля "Мистики" по "Поэме без героя" Анны Ахматовой.

150 экспонатов из фондов Российского этнографического музея вошли в новую большую выставку "Путь веры и добродетели: художественные традиции мусульманских народов России".

В Театре эстрады имени Аркадия Райкина в эти дни готовится премьера мюзикла "Маугли".

 

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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