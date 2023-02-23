Фотолетопись советского андеграунда, спектакль по «Поэме без героя» Ахматовой, выставка в Российском этнографическом музее и мюзикл «Маугли»

22 февраля, среда, 09:03

Обзор событий культурной жизни Петербурга.

В KGallery открылась выставка фотографа Сергея Борисова. Большая часть работ – снимки артистической жизни 80-х: Сергей Курёхин, Виктор Цой, Эдита Пьехы.

Театр "Открытое Пространство" готовит премьеру спектакля "Мистики" по "Поэме без героя" Анны Ахматовой.

150 экспонатов из фондов Российского этнографического музея вошли в новую большую выставку "Путь веры и добродетели: художественные традиции мусульманских народов России".

В Театре эстрады имени Аркадия Райкина в эти дни готовится премьера мюзикла "Маугли".

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.