Песни, танцы и море улыбок. Артисты Театра эстрады поздравили женщин-медиков

07 марта, пятница, 10:23

Артисты Театра эстрады имени Аркадия Райкина привезли в Госпиталь для ветеранов войн атмосферу праздника и позволили его сотрудникам на время отвлечься от своих рабочих обязанностей и почувствовать приближение весны.

Артисты показали отрывок из нового спектакля "Сказ-Карабас" - это фантазия по мотивам русских сказочных сюжетов, добрая и сердечная, - исполнили песни и даже цирковые номера. И, конечно, поздравили женщин-медиков, которые посвятили себя служению людям.

Подробности - Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург