Первый канал
Санкт-Петербург
21:53 07 марта 2025, пятница
1tvspb.ru
07 марта, пятница, 10:23

Песни, танцы и море улыбок. Артисты Театра эстрады поздравили женщин-медиков

Версия для печати

Артисты Театра эстрады имени Аркадия Райкина привезли в Госпиталь для ветеранов войн атмосферу праздника и позволили его сотрудникам на время отвлечься от своих рабочих обязанностей и почувствовать приближение весны.

Артисты показали отрывок из нового спектакля "Сказ-Карабас" - это фантазия по мотивам русских сказочных сюжетов, добрая и сердечная, - исполнили песни и даже цирковые номера. И, конечно, поздравили женщин-медиков, которые посвятили себя служению людям.

Подробности - Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Всемирный день борьбы с инсультом. Как справиться ...
30.10.2023, 14:52

Всемирный день борьбы с инсультом. Как справиться ...

Новое приёмное отделение в Госпитале для ветеранов ...
09.03.2023, 9:19

Новое приёмное отделение в Госпитале для ветеранов ...

Фотолетопись советского андеграунда, спектакль по ...
22.02.2023, 9:03

Фотолетопись советского андеграунда, спектакль по ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru