Форум "Ладога": проекты и инициативы молодежи будут поддержаны солидными грантами

02 июля, вторник, 12:11

Молодежный форум «Ладога» начинался в 2009 году как слет активной молодежи Ленинградской области. Сегодня это межрегиональное событие, куда съезжаются не только активисты со всего Северо-Запада, но из более чем 50 регионов нашей страны.

Межрегиональный молодежный образовательный форум "Ладога" это целая неделя дискуссий, мастер-классов, круглых столов и другой активности среди неравнодушных людей в возрасте от 18 до 35 лет. 850 участников распределяются на тематические группы и секции и постигают азы работы с государственными органами, составления собственных проектов и работы волонтерского движения.

Форум "Ладога" это еще и место встреч, как представителей молодого поколения и представителей власти, так и различных ведомств и учреждений. В этом году в рамках Форума было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры между Ленинградской областью и Санкт-Петербургским государственным университетом. По словам Александра Дрозденко, уже есть конкретные проекты и направления, по которым это сотрудничество будет развиваться.

В виду того, что на "Ладоге" можно не только встретить, но и лично пообщаться с чиновниками самого высокого ранга, многие используют эту площадку, чтобы представить свои социальные и инфраструктурные проекты. Так, Ева и Павел Кисткины предложили уже разработанный план строительства канатной дороги в Кудрово, как одного из видов современного городского транспорта.

Но все же главной целью многих участников молодежного форума является возможность защитить свой собственный проект и получить под него реальное финансирование от Федерального агентства по делам молодежи. Тематика молодежных инициатив самая разная – от развлекательных проектов до решения острых социальных задач. Иван Коюшев и Василий Исаков, к примеру, хотят внедрить у себя в Сыктывкаре успешный опыт психологической помощи семьям.

А вот Дмитрий Михалев в этом году идет уже проторенной дорогой. На прошлом форуме он защитил и получил финансирование под свой проект, который не только был успешно реализован, но сейчас уже вышел на самоокупаемость.

На этот раз Дмитрий приехал на Форум в статусе председателя Совета молодежи своего города и привез новый проект под названием "Игры на районе".

Кстати, в этом году размер гранта, на который может рассчитывать любой проект, существенно увеличен. Если в прошлом году сумма не превышала 300 тысяч рублей, то в этот раз серьезная молодежная инициатива может предполагать финансовую поддержку в несколько миллионов рублей. Кстати, даже в случае неудачи в основном конкурсе, проект все равно может получить развитие.



Тимур Мамонов, Даниил Кушенеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.