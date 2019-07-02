02:50 03 июля, вторник
RSS В избранное
02 июля, вторник, 12:11

Форум "Ладога": проекты и инициативы молодежи будут поддержаны солидными грантами

Версия для печати

Молодежный форум «Ладога» начинался в 2009 году как слет активной молодежи Ленинградской области. Сегодня это межрегиональное событие, куда съезжаются не только активисты со всего Северо-Запада, но из более чем 50 регионов нашей страны.

Межрегиональный молодежный образовательный форум "Ладога" это целая неделя дискуссий, мастер-классов, круглых столов и другой активности среди неравнодушных людей в возрасте от 18 до 35 лет. 850 участников распределяются на тематические группы и секции и постигают азы работы с государственными органами, составления собственных проектов и работы волонтерского движения.

Форум "Ладога" это еще и место встреч, как представителей молодого поколения и представителей власти, так и различных ведомств и учреждений. В этом году в рамках Форума было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры между Ленинградской областью и Санкт-Петербургским государственным университетом. По словам Александра Дрозденко, уже есть конкретные проекты и направления, по которым это сотрудничество будет развиваться.

В виду того, что на "Ладоге" можно не только встретить, но и лично пообщаться с чиновниками самого высокого ранга, многие используют эту площадку, чтобы представить свои социальные и инфраструктурные проекты. Так, Ева и Павел Кисткины предложили уже разработанный план строительства канатной дороги в Кудрово, как одного из видов современного городского транспорта. 

Но все же главной целью многих участников молодежного форума является возможность защитить свой собственный проект и получить под него реальное финансирование от Федерального агентства по делам молодежи. Тематика молодежных инициатив самая разная – от развлекательных проектов до решения острых социальных задач. Иван Коюшев и Василий Исаков, к примеру, хотят внедрить у себя в Сыктывкаре успешный опыт психологической помощи семьям.

А вот Дмитрий Михалев в этом году идет уже проторенной дорогой. На прошлом форуме он защитил и получил финансирование под свой проект, который не только был успешно реализован, но сейчас уже вышел на самоокупаемость.

На этот раз Дмитрий приехал на Форум в статусе председателя Совета молодежи своего города и привез новый проект под названием "Игры на районе".

Кстати, в этом году размер гранта, на который может рассчитывать любой проект, существенно увеличен. Если в прошлом году сумма не превышала 300 тысяч рублей, то в этот раз серьезная молодежная инициатива может предполагать финансовую поддержку в несколько миллионов рублей. Кстати, даже в случае неудачи в основном конкурсе, проект все равно может получить развитие.


Тимур Мамонов, Даниил Кушенеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
"Корюшка идет!" А за нею - лосось, сиг...
23 мая, 13:57

"Корюшка идет!" А за нею - лосось, сиг...

ПМЭФ: итоги региональных соглашений
05.06.2017, 13:33

ПМЭФ: итоги региональных соглашений

В Петербурге открылся Центр прототипирования. Итоги ...
30.06.2016, 14:59

В Петербурге открылся Центр прототипирования. Итоги ...

Тема недели

Популярное
Вчера, 12:11
Форум "Ладога": проекты и инициативы молодежи будут поддержаны солидными грантами

Форум "Ладога": проекты и инициативы ...

850 человек стали участниками молодежного форума "Ладога"
26 июня, 12:59
Молодежная политика Петербурга. Чем увлечь современных подростков?

Молодежная политика Петербурга. Чем ...

Как и чем увлечь современную молодежь? Универсального ответа на этот вопрос не существует, поэтому методы работы с молодежью должны постоянно развиваться и совершенствоваться.
28 июня, 13:46
Осознанность в повседневности: в Петербурге прошла Всемирная неделя йоги

Осознанность в повседневности: в Петербурге ...

Всемирная неделя йоги прошла в Петербурге.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72