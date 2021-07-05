Фонтаны "Солнце" и "Тритон" снова радуют гостей Петергофа

05 июля, понедельник, 12:10

1 июля в России отмечают День реставратора. К этой праздничной дате в музее-заповеднике "Петергоф" открыли после реставрации один из самых технически сложных фонтанов - «Солнце».

Фонтан "Солнце" расположен в Восточной части Нижнего парка. И был создан практически в то же время, что и сам парк. Первоначально здесь содержали лебедей и редких птиц. При императрице Екатерине Великой в пруду устроили царскую купальню. На круглом постаменте с шестнадцатью золочеными дельфинами, установили бронзовую колонну, в которой – механизм с водяным колесом – фонтан "Солнце" – один из самых технически сложных фонтанов Петергофа.

Елена Кальницкая – генеральный директор ГМЗ "Петергоф"^

"Фонтан с хорошей историей, который переделывала Екатерина II. Задуман он был Петром. И мы его очень любим и бережем. Поэтому вы сейчас можете дать команду. Знаменитую петергофскую команду!@

Торжественный старт к началу новой жизни фонтана дал Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Сергей Макаров – председатель КГИОП:

"Когда работаешь над такими объектами, это - не контроль, это - совместная работа, доброе отношение. Контролер никогда не сделает так, чтобы объект был сделан, чтобы его не стыдно было показать людям".

Реставрация исторических фонтанов – сложная задача. Специалистов, способных произвести работы – очень мало. Работы по реставрации длились полтора года - с осени 2019 до июня 2021-го. Все исторические детали были сохранены.

Елена Кальницкая – генеральный директор ГМЗ "Петергоф":

"Реставрация всегда сопряжена со сложностями, потому что достаточно трудно работать с подрядными организациями, а с фонтанными всегда сложно, потому что в городе нет специализированных организаций, которые только на фонтаны работают. Только при Водоканале, наверное, но они все-таки не такого уровня фонтаны - современные фонтаны. А мы очень хотим какую-то, может быть, школу фонтанного искусства. И у нас такой есть – Андрей Беляков.

Андрей Беляков - заведующий отделом фонтанов и гидро-технических сооружений ГМЗ "Петергоф":

"Особенность этого фонтана в том, что он работает от водяной турбины: льется вода на турбину и по передаче передает вращение на саму колонну фонтана - принцип водяной мельницы. Вода попадает на металлические лопасти и вращается, так скажем водяное колесо, которое приводит во вращение центральную колонну".

Помимо фонтана "Солнце" для посетителей открылся после реставрации и фонтан "Тритон" - перед зданием Оранжереи. Полное его название – "Тритон, разрывающий пасть морскому чудовищу" авторства Бартоломео Франческо Растрелли. Скульптурная группа символизирует победу России в борьбе за Балтийское море. Реставрационные работы также длились полтора года и были плановыми.

Ваган Бабян – зам генерального директора ГМЗ "Петергоф" по тех обеспечению

За это время удалось полностью комплексно отреставрировать данный фонтан. Чаша полностью отреставрирована в связи с утратой герметичности. Подводящая и отводящая системы были отреставрирована. Скульптурная композиция была отреставрирована, потому что большие фрагменты были потеряны. Воссоздано дно чащи мраморными плитами".

Помимо фонтанов реставрация идет и в Верхнем саду Петергофа. Здесь планируют полностью воссоздать тот сад, который был задуман Петром Первым и практически разрушен во время Великой Отечественной войны.

Олеся Чайникова – зам начальника службы реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ "Петергоф":

"До наших дней дошел в существенно изменённом виде, с момента идей Петра. Планировался сад как верхний огород. И в общем-то имел такую утилитарную функцию – здесь выращивались плодовые и овощные культуры".

Здесь же появился первый фонтан среди прочих в композиции Верхнего сада – "Дубовый". На этом месте планируется посадка плодовых растений, еловой аллеи вдоль Петровского рва и восстановление дренажно-ливневой канализации. В 40-е годы 20 века все это было уничтожено, а в центре парка устроили противотанковый ров.

Сергей Хомяков – генеральный директор компании ССУ №5:

"Сейчас мы видим основной питающий коллектор системы парка - это водоподводящая система парка. Это - исторический коллектор. Период его постройки – середина 18 века. В планы нашей работы входит полностью реставрация этого коллектора – соответственно работы могут продолжаться только тогда, когда фонтаны отключены – это с конца октября до конца марта. И именно в этот период времени нами был отреставрирован основной участок коллектора, который вы можете наблюдать".

Полностью завершатся работы в Вехнем парке к лету 2023 года.

Олеся Пушкина, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.