Фестиваль уличных театров на Карповке посвятили роману Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»

07 июля, четверг, 10:44

Главное отличие уличного театра от академического - это отсутствие, так называемой четвертой стены, то есть зритель в любой момент может стать невольными участником постановки.

Второй по счету фестиваль уличных театров на Карповке – это более творческих коллективов, большой амфитеатр, раскинутые по пространству фестиваля импровизированные сцены, красочный грим, клоуны, мимы , куклы и десятки улыбающихся зрителей.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.