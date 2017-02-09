09 февраля, четверг, 12:20

Выпить чаю в настоящей избе, пройти квест по таинственным залам, и даже изготовить настоящую магическую поделку. В этнографическом музее почти месяц будет работать Этнопарк.

Единым хороводом в Мраморном зале Этнографического музея в этом году открылась интерактивная выставка ЭТНОПАРК. За руки взялись представители более ста разных народов – русские, украинцы, татары, башкиры, казахи и многие, многие другие, живущие в нашей стране – получилась настоящая многонациональная семья.



Александр Говорунов – Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Петербург многонационален. Но все мы прекрасно понимаем, что в этом многообразии наша сила. Посмотрите. Мы разные. Но в главном мы едины."

Экспозиция – словно иллюстрированный рассказ о жизни и традициях разных народов. Например, вот здесь, в залах, где представлены северные регионы России, посетителей ждут жители республики Коми.

Вместе с фольклорным финно-угорским коллективом в Петербург приехали и эти куклы, национальные костюмы на которых - точная копия настоящих. Мини-коми-коллекцию своими руками сделала одна из участниц Мария Засеко. Шитье и вышивание – главные женские ремесла – она освоила еще в детстве. И со временем только совершенствовала их. Поэтому повторить орнамент на кукольном головном уборе, по словам рукодельницы, было не сложно.

Мария Засеко – Участница Этнопарка:

"Вот есть полотенце, которому больше ста лет, лет сто двадцать, я взяла с этих полотенец, вот на моей голове орнамент вот с того полотенца. Кждый значок чего-то означает: ромбики, треугольники – это прочность, устойчивость означает, зигзаг – это жизнь."

Этнопак – это своего рода экспресс-путешествие по Российской Федерации. С севера на юг можно добрать всего за 15 минут. И в экспозиционных залах Северного Кавказа посетителей уже встречают дагестанские горячие юноши.

Лезгинка – это не просто танец. Для дагестанцев это, прежде всего, эталон статности, красоты и благородства. А еще и прямое выражение настоящего кавказского характера – свободолюбивого, гордого и непреклонного. Именно этот танец – важнейший элемент жизненного уклада горцев, непревзойденный и до конца не раскрытый феномен объединения народов.

Этнопарк будет открыт в Петербурге 23 дня. Всего за это время пройдет около четырёхсот мероприятий. И вход в эти дни в этнографический музей будет свободным.



Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



