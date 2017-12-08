Дни Эрмитажа. "Черная" комедия "Крум". Вся история России в новом экспозиционном формате. "Мизантроп" - узнаем себя в герое.

08 декабря, пятница, 12:34

В день Святой Екатерины, день рождения Эрмитажа, музей-именинник возобновил в своих стенах постоянную экспозицию, посвященную страстному увлечению Екатерины Второй античной глиптикой - искусством резьбы по камню.

«Каменная болезнь» – так Екатерина Вторая называла собственную слабость к камеям. Императрица положила начало эрмитажной коллекции, которая к концу ее царствования насчитывала несколько десятков тысяч единиц. Постоянная экспозиция вернулась в Эрмитаж спустя 40 лет: тысяча экспонатов, среди которых инталии - личные печати и знаменитая камея Гонзага.

Елена Арсентьева, Научный сотрудник Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, куратор новой экспозиции Зала резных камней:

"Камея известна тем, что ее владельцем был купец из Мантуи по фамилии Гонзаго, она хорошо знакома потому, что ее подарила Жозефина, супруга Наполеона, Александру Первому после того, как войска союзников вошли в Париж. Александр был очень милостив к Жозефине и детям, оставил ей часть ее привилегий и, в знак благодарности, она подарила эту великолепную камею – так она оказалась в Эрмитаже."...

Анастасия Тамило. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

