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27 марта, среда, 10:10

«Шинель» по-мейерхольдовски: новый балетный спектакль Юрия Смекалова

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Классический балет, современный танец, вокал и драма - всё это о том, как Всеволод Мейерхольд мог бы поставить гоголевскую «Шинель». Автор проекта Юрий Смекалов объединяет на одной сцене несколько видов искусств, создавая совершенно новую форму.

Ключевое определение нового спектакля – синтез. Он здесь на всех уровнях – начиная с объединения сценических искусств, от танца до вокала, и продолжая, но не заканчивая, комбинацией гоголевских текстов. О том, как классическое произведение легло в основу современной танцдрамы и как артисты различных направлений работают вместе, рассказываем в нашем репортаже.

 

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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