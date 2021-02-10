Бумажное искусство. Как сотворить шедевр из бумаги? О традициях восточных мастеров

10 февраля, среда, 12:55

Эти цветочные поля оживают во время движения зрителей и волшебным образом меняют цвет. На создание таких полотен китайско-нидерландского художника вдохновили плантации тюльпанов в Голландии и техника оригами, традиционная для Поднебесной. О восточном искусстве создавать красивые вещи из бумаги расскажем.

Чжуан Хунъи кропотливо "собирает" свои картины из сделанных вручную бумажных цветов. Таким образом, из рисовой бумаги он создает трёхмерные пейзажи и "клумбы", которые добавили цвета в серую петербургскую зиму в пространстве музея "Эрарта".

Чжуан Хунъи, Художник (Голландия/Китай):

"Я хочу совместить в своем творчестве: картину, скульптуру и инсталляцию. Я иду от плоскости к объему. У моих картин нет рамок. Они соединяются с пространством. Мне интересен переход: от плоскости к пространственности, от реализма к абстракционизму, от одного цвета к другому".

Цвета плавно перетекают один в другой, и работы выглядят по-разному, в зависимости от угла зрения. Сам автор рекомендует смотреть на свои объекты издалека и в движении, а затем, приближаясь, рассматривать их как миниатюру.

Павел Маркайтис, Руководитель арт-отдела музея Эрарта:

"Так подобрать цвета и композицию - это очень трудоемкий процесс. Есть чему подивиться. Как техника созвучная практикам в доме пионеров, может развернуться в интересное цветовое приключение".

Чжуан Хунъи имеет национальное художественное образование, но в 90-е годы перебрался в Европу, в Амстердам. Его творчество – пример того, как на стыке художественных традиций востока и запада рождаются яркие проекты, востребованные во всем мире.

Павел Маркайтис, Руководитель арт-отдела музея Эрарта:

"Здесь встречаются стихия абстрактного искусства, где только цвет говорит, и восточная рукодельная традиция со стремлением сделать что-то тонкое, изящное, трудоемкое".

Татьяна Хлямова много лет назад была буквально очарована магией превращения простого листа бумаги в цветы или фигурки животных. С тех пор она освоила сотни композиций, выпустила несколько книг – и открыла в Петербурге музей оригами.

Татьяна Хлямова, Основательница Музея оригами в Санкт-Петербурге:

"Считается, что оригами - это забава для детей, но это - именно искусство. Вот например, шахматный столик из одного листа бумаги: здесь нет разрезов, только складывание",

Существуют разные направления оригами, например, орибана - смесь оригами и икебаны, есть бумажные миниатюры, движущиеся объекты. У некоторых моделей существует автор, другие придуманы тысячелетия назад и считаются "традиционными".

Татьяна Хлямова:

"Они так давно изобретены, что забыли, кто это сделал. Можно складывать по схеме: рубашка, кораблик, бабочка, различные модели, очень простые".

Считается, что занятия оригами стимулируют нервную деятельность, и очень полезны для людей преклонного возраста – недаром среди мастеров этого искусства так много долгожителей.

В Корее есть свое традиционное искусство работы с бумагой – Ханди. Особую, необычайно мягкую, и в то же время прочную бумагу производят из тутовых прутьев.

Особая структура волокон, легкость, долговечность делают этот материал поистине уникальным.

Асель Каденова, Мастер и руководитель корейского культурно-просветительского центра "Нан":

"Есть такая тонкая бумага, которая будет просвечивать. Ее используют в светильниках".

Иероглифически ХАНДИ расшифровывается буквально - "корейская бумага". Из нее делают буквально все – от светильников до мебели, ею оклеивают стены и предметы быта, в древности ее использовали вместо стекол.

Асель Каденова:

"Наверное ее только не едят – хотя можно поспорить и изучить этот момент. Ее используют даже в одежде, сочетая с текстилем.. Целые факультеты бумажного искусства есть, где бумага в качестве фэшн".

Рисовать картины не на бумаге, а с помощью бумаги – еще одно искусство корейских мастеров ханди. А еще одно название их традиционного материала – бумага тысячи лет, которое она получила за то, что может храниться невероятно долго. Напоминая и современникам и потомкам о том, что бумага прекрасна сама по себе, а не только как материал для печатания книг или письма.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург