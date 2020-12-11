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11 декабря, пятница, 09:21

"Линия Рафаэля" в Эрмитаже. Фестиваль Dance Open. Выставка работ А.Бенуа. "Танго, упавшее в небо" - премьера БТК. "Сирийский перелом" - выставка оружия в Музее артиллерии.

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Обзор культурных событий Петербурга

Главный ренессансный блокбастер года Так искусствоведы уже охарактеризовали выставку в Эрмитаже "Линия Рафаэля". Она посвящена 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти. На экспозиции представлено более трехсот предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства не только из фондов Эрмитажа, но и из двенадцати других собраний России и Западной Европы. В идейной основе выставки лежит сопоставление искусства Рафаэля и его современников и художников последующих пяти столетий. Главным экспонатом являются восемь монументальных фресок школы Рафаэля из эрмитажного собрания, которые представят публике впервые после пятилетней реставрации. Выставка "Линия Рафаэля" проходит в Государственном Эрмитаже и продлится до конца марта.

Фестиваль балета Dance Open в этом году особенный: всем понятные ограничения почти исключают привычный международный формат. Но невозможность увидеть на фестивале все лучшее из мира балета организаторы превратили в шанс узнать, чем живет сейчас балет в России. В программе зимнего Dance Open нет ни одного спектакля "императорских театров" двух столиц. Фестиваль открыли сразу тремя постановками коллектива "Урал Балет". Завтра вечером на сцене театра "Балтийский дом" покажут балет "Анюта", который был обновлен специально для труппы Пермского балета. 14 декабря – спектакль "Танцпол" в исполнении театра "Балет Москва". А 16 декабря – Гала звезд Dance Open в БКЗ Октябрьский.

В Русском музее празднуют 150-летие Александра Бенуа — иллюстратора, портретиста, пейзажиста, критика, идеолога и основателя объединения "Мир искусства". Последний раз персональную выставку художника открывали 50 лет назад. Русский музей обладает настолько внушительной коллекцией произведений этого автора, а также обширными архивами, что выбирать экспонаты и на этот раз было непросто. В нескольких залах постарались раскрыть все грани творчества Бенуа: от живописных панно до изящных версальских этюдов. Выставка работ Александра Бенуа проходит в Михайловском замке Русского музея.

Большой театр кукол покажет премьеру "Танго, упавшее в небо" – пластический спектакль в постановке главного режиссера Руслана Кудашова. Создатели "Танго" рассуждают о непохожести женщин и мужчин, о сложностях во взаимоотношениях, о нежности. Премьера спектакля "Танго, упавшее в небо" в субботу и в воскресенье вечером в Большом театре кукол.

"Сирийский перелом". Выставка к пятилетию миротворческой операции вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской арабской республики. Среди экспонатов: винтовки, автоматы, пистолеты, боеприпасы и форма самих участников военного конфликта. Оружие как напоминание о том, что в руки его брать стоит только тогда, когда другого выхода нет. Значительную часть экспозиции составят трофеи российской армии, а также оружие производства разных стран Запада и Востока, изъятое сирийскими военнослужащими у боевиков. Выставка "Сирийский перелом" проходит в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и воск связи и продлится до конца февраля.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 
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