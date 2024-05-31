Первый канал
Санкт-Петербург
13:52 31 мая 2024, пятница
1tvspb.ru
31 мая, пятница, 12:00

«Классика на Дворцовой», «Пушкин нынче в моде» на Мойке, 12, премьера спектакля «Вымыслы. Сказки Пушкина», выставочный проект «Побеги» и обновлённая опера-буфф «Прекрасная Елена»

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Обзор самых ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга в эти дни.

Масштабный опен-эйр с участием звёзд мировой оперной сцены и балета "Классика на Дворцовой" сегодня вечером.

На Мойке,12 открылась необычная выставка "Пушкин нынче в моде", посвящённая празднованию юбилеев поэта.

Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина представит премьеру спектакля "Вымыслы. Сказки Пушкина".

В Екатерининском собрании открылся проект "Побеги" - арт-объектами вступают настоящие побеги растений, выращенные Иваном Карповым способом гидропоники, и изображения на холстах и бумаге Аси Феоктистовой.

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит премьеру новой редакции романтической комедии Жака Оффенбаха "Прекрасная Елена".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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