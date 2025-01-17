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15 января, среда, 16:09

День рождения петербургского джаза

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Больше сотни лет назад он зародился на улице, сегодня же стал классическим и даже академическим искусством. О петербургском джазе и о дне рождении его главного Центра – Филармонии джазовой музыки.

"Парад джазового вокала" - это одна из многих программ филармонии.

Но именно вместе с этим парадом можно пройтись по ступеням истории, как мировой музыки, так и самого петербургского дома джаза.  В репертуаре филармонии десятки концертов.

Джаз звучит здесь буквально каждый день.

Какую праздничную программу приготовила Филармония джазовой музыки в свой 36-ой день рождения, расскажем.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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