19:59 22 октября 2025, среда
22 октября, среда, 11:00

Восьмой Большой детский фестиваль: что показывать детям?

Отношения внуков и дедов, школьный буллинг, первая любовь, Пушкин и рэп, Островский и цирк – о чём писать и ставить спектакли для детей, чтобы им было интересно читать книги и ходить в театры?

Как рассказывать о наболевшем и о весёлом в спектаклях – знают участники Большого детского фестиваля. Постановки, фильмы, книги, анимация - всё создано для того, чтобы заинтересовать детей и подростков. О масштабном театральном проекте рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

