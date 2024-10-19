Театр для подростков. Чем заинтересовать эту непростую аудиторию?

18 октября, пятница, 10:45

У подростков свои интересы и темы, о которых тоже важно и нужно говорить. Недавно в городе открылось новое театральное пространство, где будут показывать спектакли, адресованные именно им.

Театральный проект 27, который специализируется на спектаклях для подростков, наконец обрел свой дом. За пять лет работы создано уже 14 постановок в уникальных форматах: фэнтези-концерт, игра на тему первого свидания, психологические триллеры об отношениях с родителями и учителями. На любые темы здесь стараются говорить так, чтобы быть услышанными своей аудиторией.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург