Выставка Карла Брюлова в Русском музее, гастроли Большого театра, фестиваль скрипки, частная коллекция искусства в МИСПе и новая программа в Цирке на Фонтанке

18 октября, пятница, 10:16

Обзор ярких событий культурной жизни города.

В Русском музее открывается масштабная выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова".

Большой театр привёз в Петербург редкую оперу "Луиза Миллер", которую представил на новой сцене Мариинского театра.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылась выставка одной из самых значимых петербургских коллекций.

В воскресенье начнутся концерты IV Санкт-Петербургского международного фестиваля скрипки – авторского проекта Сергея Стадлера.

Цирк на Фонтанке представляет новую программу - шоу "WOW" - это симбиоз циркового искусства и цифровых технологий.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.