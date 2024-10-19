Выставка Карла Брюлова в Русском музее, гастроли Большого театра, фестиваль скрипки, частная коллекция искусства в МИСПе и новая программа в Цирке на Фонтанке

Обзор ярких событий культурной жизни города.
В Русском музее открывается масштабная выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова".
Большой театр привёз в Петербург редкую оперу "Луиза Миллер", которую представил на новой сцене Мариинского театра.
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылась выставка одной из самых значимых петербургских коллекций.
В воскресенье начнутся концерты IV Санкт-Петербургского международного фестиваля скрипки – авторского проекта Сергея Стадлера.
Цирк на Фонтанке представляет новую программу - шоу "WOW" - это симбиоз циркового искусства и цифровых технологий.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.