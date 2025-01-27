Первый канал
Санкт-Петербург
17:50 27 января 2025, понедельник
1tvspb.ru
27 января, понедельник, 09:36

Таменгонтская республика и её роль в освобождении Ленинграда от блокады

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История Ленинградской битвы — самой долгой за всю Великую Отечественную войну — до сих пор продолжает открываться новыми страницами. Одна из них рассказывает о Малой Дороге жизни, Ораниенбаумском плацдарме и деревне Таменгонт.

Именно отсюда, с Ораниенбаумского плацдарма, началась операция "Январский гром", в результате которой войска Красной армии полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. Но до сих пор об этих событиях знают, главным образом, историки и местные жители.

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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