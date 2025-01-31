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31 января, пятница, 10:22

Битва «Январский гром»: как это было. Реконструкция событий Великой Отечественной войны

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Танки, пехота, артиллерия, Красная армия атакует, немцы отчаянно сопротивляются, но исход боя предугадать несложно: как и в январе 1944-го, противник пал под натиском советских войск.

Операция "Январский гром", в результате которой Ленинград окончательно освободили от блокады, началась именно в этих местах. Во время войны здесь располагался Ораниенбаумский плацдарм.

Реконструкция одного из самых значимых за всю историю войны боёв получилась масштабной: около ста участников с обеих сторон, разнокалиберное оружие и тяжёлые машины.

За театром военных действий, несмотря на проливной дождь, наблюдала и наша съёмочная группа.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 

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