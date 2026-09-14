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14 сентября, понедельник, 11:00

Тайны Венеры Таврической. О совместном проекте Эрмитажа и Института Карпинского

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Венера Таврическая – одна из самых известных античных скульптур в мире, но, несмотря на длительную историю изучения, многие вопросы в биографии Венеры остаются открытыми. Разгадать тайны Венеры Таврической с помощью новейших научных методик решили в Эрмитаже.

Сотрудники Института Карпинского провели комплексное исследование знаменитой античной скульптуры и точно установили регион происхождения мрамора и множество других интересных деталей. Новые факты о шедевре эрмитажной коллекции и современной науке на службе искусства – в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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