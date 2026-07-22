Камни как источник вдохновения. Об искусстве мозаики

22 июля, среда, 11:00

Не каждый готов с интересом изучать десятки и сотни минералов и горных пород, витрина за витриной. Но что если посмотреть на них не как на камни, помнящие далёкое прошлое планеты, а как на источник для вдохновения и материал для творчества? Геология тогда предстанет совершенно в другом свете.

Мозаикой можно назвать всё, что складывается из кусочков в единое целое. И хотя история вида искусства и насчитывает больше пяти тысяч лет, освоить его относительно просто.

О современной мозаике и геоавангарде рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург