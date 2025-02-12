Сотни километров по бездорожью. Единственный в мире ледово-снежный ралли-рейд

12 февраля, среда, 10:00

Не просто так на подиум победители не поднимаются, а въезжают. Ведь каким бы мастеровитым ни был пилот, машина остаётся одним из главных членов команды. В Ленинградской области прошла баха «Россия – Северный лес» 2025.

Во время ралли-рейда по дикой природе может случиться что угодно. Тем удивительнее, что машину победители собрали сами с нуля. О рычащем и гремящем спорте рассказываем в нашем репортаже с зимнего этапа чемпионата России.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург