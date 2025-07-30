Первый канал
Санкт-Петербург
23:39 30 июля 2025, среда
1tvspb.ru
30 июля, среда, 11:00

Погоня за скоростью. Гонки, дрифтинг, ретромашины на автомобильном празднике

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К заезду готовятся самые мощные, самые юркие и, пожалуй, самые красивые герои четырёхчасовой гонки, пока через дорогу жгут асфальт участники дрифт-соревнований.

В мире профессиональных гонок ощущаешь себя ребёнком среди взрослых, а обычные гражданские автомобили кажутся детскими, даже игрушечными, после знакомства со спортивными машинами. На масштабном автомобильном празднике "Garage Fest 2025" побывала наша съемочная группа.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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