Что мы будем есть и пить? О международной продовольственной выставке «Петерфуд»

18 ноября, понедельник, 10:00

Не все мясные консервы можно называть тушёнкой, мороженое с белыми грибами набирает популярность, а любителям кофе придется привыкать к новой реальности.

На крупнейшей продовольственной выставке Северо-Запада собрались те, кто отвечает за продовольственное разнообразие на наших прилавках. Количество участников, представляющих страны дальнего и ближнего зарубежья, позволяет надеяться на то, что еду можно будет по-прежнему выбирать по вкусу, цене и предпочтениям.

Подробности - Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург