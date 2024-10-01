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01 октября, вторник, 10:04

По подземному тоннелю к Серебряному озеру. Новые проекты Гатчинского дворца

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Подземный тоннель под Гатчинским дворцом ведёт к воде и знаменит своим эхом. Туристы здесь не ходили уже 80 лет. А в следующем году у посетителей появится возможность пройти по нему полностью и увидеть Серебряное озеро.

Для нас же провели экскурсию сейчас – к дню рождения Павла I. В Гатчине традиционно 1 октября стараются представить что-то новое, впереди ещё много работы по восстановлению музея-заповедника.

Подробности – Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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