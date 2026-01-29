Первый канал
29 января, четверг, 11:00

Гатчинский дворец: история подарков и подарки с историей

Чайный сервиз на двенадцать персон, украшенный росписью на основе уникальных фотографий повседневной жизни Гатчины, стал подношением Александру III от Императорского фарфорового завода и настоящей загадкой для современных исследователей.

Тайны сервиза и старинного кофра, портреты для Китайской галереи – восполнение коллекции Гатчинского дворца и его реставрация продолжаются до сих пор. Рассказываем в нашем репортаже, как музей готовится встречать 260-летие.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

